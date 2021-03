Vláda schválila rozdělení EU peněz mezi programy. ‚Namísto do lidí půjdou peníze do betonu,“ kritizuje Maláčová

Vláda dnes schválila návrh na rozdělení peněz z EU pro roky 2021-2027 včetně převodu 10 % do fondu soudržnosti. @CSSD hlasovala proti. Osekají se peníze pro rodiny s dětmi i pro seniory, na rekvalifikace a sociální služby. Namísto do lidí půjdou peníze do betonu.