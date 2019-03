Vláda zvažuje, jak se sítí 5G. Místo čtvrtého operátora by stát mohl vlastnit volné frekvence

Soutěž na čtvrtého operátora, která by měla v ideálním případě vést ke snížení cen za datové služby, by se nemusela v Česku vůbec konat. A to pokud by premiér Andrej Babiš na úterním jednání vyslyšel Jiřího Poláka, výkonného ředitele České asociace manažerů informačních technologií, který lobbuje za projekt „700Net“.

Jak zjistily LN, v úterý odpoledne se na Úřadu vlády uskuteční mimořádné setkání odborníků na IT. Kromě premiéra u jednoho stolu usedne i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák, vládní zmocněnec pro oblast IT Vladimír Dzurilla či místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Na slyšení si pozvali Jiřího Poláka, který dlouhodobě propaguje myšlenku, aby se stát mnohem více angažoval na poli budování rychlého internetu šířeného jak vzduchem, tak přes optické kabely.

„Chtěl bych, aby se optické kabely daly do každé domácnosti co nejdříve a aby kmitočty ze sítě 700 MHz byly přínosné pro stát a přispěly ke konkurenceschopnosti více, než dosud navrhoval v aukci ČTÚ,“ řekl LN v pondělí Polák, který v minulosti radil úřednickému premiérovi Janu Fischerovi a exministrům průmyslu Martinu Římanovi a Tomáši Hünerovi.

Původně se měla vláda návrhem na aukci kmitočtů zabývat už minulé pondělí. Materiál byl však z jednání stažen. Dokument popisoval postup a zejména podmínky provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz. O osudu aukce se bude ještě rozhodovat.

Joint venture. Ale s kým?

Loni v říjnu uvedl web Lupa.cz, jak by měl projekt 700Net vypadat. Jeho jádrem má být vybudování státního podniku, který by vlastnil frekvence uvolněné po televizním vysílání. Státní firma by pak prodávala přístup operátorům za velkoobchodních podmínek. Stát by si k tomu přizval joint venture partnera. Mezi možnými partnery je v materiálu zmíněn Cetin z portfolia vlastnictví nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Cetin má přes 60 procent všech optických vláken v Česku. Jako další adepti jsou zmíněni ČEPS Invest, ČEZ Distribuce a Sitel.

Myšlenkou na joint venture se už loni zabýval antimonopolní úřad. Šlo o reakci na neformální dokument ministerstva průmyslu a obchodu s pozoruhodným názvem Jak zajistit rychlý internet pro každého a přitom šetřit peníze a zvýšit příjmy státu. Proti myšlence na razantnější vstup státu se však postavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Proč to nejde

Stanovisko z loňského listopadu se nyní LN podařilo získat. ÚOHS v něm argumentuje zejména narušením soutěže, kterou bedlivě hlídá i Evropská komise.

„Pokud nebude na základě ex ante analýzy doložen soulad s kritériem subjektu v tržním hospodářství, bude vklad kmitočtů do státní firmy, respektive vytvoření joint venture, představovat veřejnou podporu. V takovém případě bude nutná notifikace Evropskou komisí,“ napsal Petr Solský, místopředseda ÚOHS.

Podle lidí z IT branže by proces notifikace zabral řadu měsíců a možná i let. Antimonopolní úřad se také pozastavil nad spojením kmitočtů 700 MHz pro stavbu technologií pro sítě 5G a rozvojem optické sítě v jednom státním podniku. „Není jasné, z jakého důvodu je záměrem stavět novou optickou síť s optickými kabely do každého domu... Stát by tak vlastně vytvořil nový Cetin,“ upozorňuje ÚOHS. Duplikaci by podle něj šlo jen stěží vysvětlit. Ve výsledku by to vedlo k výraznému narušení soutěžního prostředí v Česku.

LN se snažily získat k návrhu, který se má v úterý odpoledne projednávat na Úřadu vlády, vyjádření ministryně Novákové. V pondělí však na dotazy nereagovala.

Sdílnější byl Karel Havlíček, prezident Asociace malých a středních podnikatelů. Podle něj je schůzka čistě informativní a slouží k získání přesnějšího obrazu trhu, ještě než vláda rozhodne, jak postupovat ohledně aukce kmitočtů na sítě 5G.

„Potkali jsme se už se všemi operátory, klíčovými asociacemi, které hájí jak spotřebitele, tak mobilní operátory. Jednáme s regulátorem. A chceme se potkat i s regulátorem z Rakouska. Zítra rozhodně nechceme jednat o vzniku státního operátora, ale vyslechnout si relevantní názory, tedy i pana Poláka,“ řekl k úterní schůzce LN Havlíček.