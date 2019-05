Volání do Evropy za pět korun. Nařízení EU přinutilo operátory zlevnit o polovinu

Praha Od středy začíná platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny mobilního volání a SMS do zemí EU. České mobilní operátory to přinutilo snížit ceny zhruba o polovinu na 5,80 až 5,89 Kč za minutu, někteří virtuální operátoři šli s cenou ještě níže. Nařízení stanovuje maximální ceny volání do zemí EU na 19 centů (4,90 Kč) bez 21procentní DPH a šest centů (1,55 Kč) za SMS.

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích. „EU zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které jsou lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu EU. Díky těmto dvěma krokům je nyní evropský spotřebitel plně chráněn před astronomickými fakturami za volání na jakékoliv evropské číslo, ať už doma, nebo v zahraničí,“ uvedla eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.



Vodafone snížil od 7. května cenu hovoru v rámci EU na 5,80 Kč za minutu. T-Mobile cenu snížil na 5,89 Kč za minutu a 1,86 Kč za SMS. Zároveň sjednotil ceny pro tarify i předplacené karty Twist. Stejné ceny nabízí i O2.

Virtuální operátor SAZKAmobil přišel s cenou 4,50 Kč za minutu, což je o čtvrtinu méně, než konkurence. Většina virtuálních operátorů ale kopíruje ceny klasických operátorů.

Nové předpisy o mezinárodním volání řeší velké cenové rozdíly, které existovaly mezi členskými státy EU. Běžná cena za hovor v unii v pevné či mobilní síti byla v průměru třikrát vyšší než běžná cena za hovor domácí. Poslání SMS zprávy v EU stálo průměrně dvakrát tolik, co její poslání v rámci domovského státu. V některých případech mohlo být volání do jiné země až desetkrát dražší než volání ve vlastní zemi.