Volkswagen očekává návrat k předkrizovému stavu v roce 2022, prohlásil šéf podniku Diess

Berlín Automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, očekává překonání krize vyvolané koronavirem v roce 2022. V pondělí to během konferenčního hovoru s ekonomy a novináři prohlásil šéf podniku Herbert Diess. Člen představenstva koncernu zodpovědný za finance Frank Witter předpokládá návrat do předkrizového stavu na klíčových trzích v letech 2022 až 2023.

Provozní výnos z prodeje by se v roce 2022 podle plánů koncernu měl pohybovat mezi šesti až sedmi procenty, což by se výrazně přiblížilo hodnotě 7,6 procenta v roce 2019. V roce 2025 by tento výnos měl dosahovat až osmi procent.



„Vstupuje do složité fáze transformace,“ uvedl Witter. Podle Diesse je ale koncern na přechod od fosilních paliv k elektromotorům a digitalizaci dobře připraven. „Investice náš přechod posílí,“ řekl Diess. Dozorčí rada Volkswagenu se minulý týden v pátek shodla, že do roku 2025 investuje 150 miliard eur (čtyři biliony Kč).

Z této sumy bude zhruba 73 miliard eur (1,9 bilionu Kč) určeno na elektromobilitu, vývoj hybridních motorů a digitalizaci, což je zhruba polovina zamýšlené investice koncernu. Z rozdělení investic je patrné, že se Volkswagen chce zaměřit na digitalizaci, kde oproti předchozím záměrům navýší finance v pětiletém rámci na 27 miliard eur. Předchozí plán do roku 2024 počítal v této oblasti se 14 miliardami eur.

O významu digitalizace a softwaru v pondělí hovořil i Diess, který řekl, že se koncern chce zaměřit na soupeření s Teslou na poli autonomního řízení. Diess je přesvědčen, že přiblížení se Tesle bude velmi rychlé. Cílem je podle šéfa koncernu dostat se co nejdříve v autonomním řízení na úroveň čtyři, kdy pozornost řidiče nebude prakticky vyžadována. Vrcholem autonomie je úroveň pět, kdy vůz bude kdekoli a za jakýchkoli podmínek schopen samostatné jízdy.