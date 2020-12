Wolfsburg (Německo) Automobilka Volkswagen se potýká s nedostatkem polovodičů a upraví podle toho v prvním čtvrtletí 2021 výrobu v Číně, v Severní Americe a v Evropě. Dotkne se to i vozů značky Škoda, informoval německý koncern. Vyjádření firmy Škoda Auto se snaží získat.

Výrobci polovodičů dříve během koronavirové krize směřovali svou produkci do jiných odvětví než do automobilového průmyslu, například do oblasti spotřební elektroniky. Automobilovému odvětví se nyní po oživení polovodičů nedostává.



Problém se týká vozů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi. „Pociťujeme nyní celosvětový nedostatek polovodičů,“ uvedl za koncern Murat Aksel.