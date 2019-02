,Zveřejníme intimní fotky s milenkou’. Nejbohatší muž světa Bezos obvinil bulvár z vydírání

NEW YORK/PRAHA Zakladatel Amazonu Jeff Bezos obvinil americký bulvární týdeník National Enquirer z vydírání kvůli intimním fotkám. Majitel tohoto média, David Pecker, mu údajně vyhrožoval, že zveřejní intimní fotografie s jeho milenkou, pokud Bezos nevydá falešné prohlášení. V prohlášení měl nejbohatší muž planety vyvrátit, že by byl zájem o jeho soukromou aféru politicky motivovaný.

Jeff Bezos minulý měsíc oznámil, že se se svou dlouholetou manželkou MacKenzie rozvádí. To nenechalo bulvární média klidné. Okamžitě začaly americké noviny spekulovat, co stojí za koncem pětadvacetiletého manželství. Týdeník National Enquirer zveřejnil po několika dnech Bezosova oznámení jeho soukromé fotky s údajnou milenkou Lauren Sanchezovou. Podle zakladatele Amazonu a majitele deníku The Washington Post ho před zveřejněním fotek ale National Enquirer vydíral.

„Dávám přednost tomu, abych se jim postavil a zveřejnil tuto komunikaci, místo toho, abych se nechal vydírat,“ uvedl na svém blogu Bezos. Dále na blogu uvedl, že se rozhodl zveřejnit přesně to, co mu napsali, navzdory vlastní ceně a ostudě, kterou mu vyhrožují. „Samozřejmě nechci, aby byly publikovány mé osobní fotografie, ale také se nechci zúčastnit jejich známých praktik vydírání, politických laskavostí, útoků a korupce,“ napsal Jeff Bezos.



Kauza může mít podle Bezose spojitost s Donaldem Trumpem. Po koupi deníku The Washington Post si údajně Bezos udělal nepřátele mezi vlivnými lidmi, mezi které podle něj patří i Trump. Americký prezident se totiž přátelí s Davidem Peckerem, šéfem vydavatelské společnosti American Media, Inc. (AMI), která vlastní National Enquirer.