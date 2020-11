Zkrachovalá Mladá fronta se má za dva týdny prodat v aukci, vyvolávací cena bude 25,5 milionu korun

České Budějovice Vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci, by se mělo prodat v elektronické aukci. Vyvolávací cena bude 25,5 milionu korun. Navrhla to insolvenční správkyně vydavatelství Petra Hýsková. Aukce by měla být 24. listopadu. Souhlas k ní musí udělit věřitelský výbor a výjimku dát insolvenční soud. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil 9. listopadu konkurz na vydavatelství. Podle soudu tak bude možné co nejvíc uspokojit věřitele. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun. Soud rozhodl, že úpadek Mladé fronty vyřeší konkurzem, protože už podle něj žádný jiný způsob nepřichází v úvahu. Předešlý konkurz Vrchní soud v Praze v září zrušil kvůli možné podjatosti soudce krajského soudu Zdeňka Strnada. Firma už přitom měla kupce.

Soud vyhlásil konkurz na vydavatelství Mladá fronta. Věřitelé žádají zhruba 400 milionů korun Podle Hýskové je prodej elektronickou aukcí nejrychlejší možnost, jak majetek vydavatelství zpeněžit. „Ekonomická situace Mladé fronty je kritická. Další odklad za současné situace již není možný,“ uvedla Hýsková. Díky rychlému prodeji podle ní nevzniknou další pohledávky a také bude možné zachovat činnost firmy a snáz obnovit její plné fungování. V elektronické aukci se už jednou firma prodala v září, kdy ji vydražila za 50,1 milionu Kč agentura PP Partners podnikatele Andreje Čírtka. Vyvolávací cena byla 36 milionů. Podnik se prodával očištěný o závazky, které vznikly před vyhlášením konkurzu. Kvůli tomu, že pak Vrchní soud v Praze zrušil konkurz, byl zrušen i výsledek aukce. Ztráty vydavatelství Mladá fronta rostou měsíčně o miliony, firma žádá o vyhlášení konkurzu Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony korun. Mladá fronta má závazky po splatnosti, takzvané zapodstatové pohledávky, 53,2 milionu korun. Z toho na mzdách dluží za květen až září 8,5 milionu Kč. Autoři knih vypovídají licenční smlouvy a z vydavatelství odcházejí zaměstnanci. Provoz vydavatelství je ztrátový, nemá dost příjmů ani na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou. Nově prohlášený konkurz může urychlit to, aby se našel nový majitel a vydavatelství se zachránilo, sdělil generální ředitel společnosti Karel Novotný. Do vydavatelství patří mimo jiné týdeník Euro a portál Euro.cz. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 250 nových titulů. Mladá fronta vydává i auto-moto a hobby magazíny, zdravotnické časopisy nebo periodika pro děti. Majitelem je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů.