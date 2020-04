Výroba léků by se neměla zastavit. Zařaďte ji do kritické infrastruktury, vyzývá asociace

Praha Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) žádá stát, aby byla výroba léků zařazena do režimu takzvané kritické infrastruktury. Důvodem podle ní je zajistit v současné situaci nepřerušení výroby a zajištění přístupu lidí k lékům a léčbě, kterou potřebují. ČAFF to ve středu sdělila ČTK. Uvedla, že v záležitosti už oslovila premiéra Andreje Babiše (ANO) a příslušné ministry.

Předseda vlády na dotaz ČTK napsal, že to doporučí. Je to klíčový průmysl, uvedl. Podle ČAFF je nezbytné, aby se k lékům dostali bez jakýkoliv výpadků všichni pacienti, včetně těch, kteří je musí užívat dlouhodobě, bez ohledu na koronavirovou krizi.



„Našim cílem není krátkodobě změnit krizový zákon, nýbrž spíše zajistit, aby v případě, že by česká vláda přijala restriktivnější opatření v oblasti hospodářství a výroby, byl farmaceutický průmysl považován za zásadní průmysl,“ uvedl výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl. „Určitě to doporučím. Je to klíčový průmysl,“ napsal ČTK Babiš.

Pracovníci z farmaceutického odvětví by podle asociace v takovém případě měli mít stále příležitost k práci a schopnost pomoci zabránit jakémukoliv výpadku v dodávce, výrobě a distribuci léčivých prostředků. Z členských firem ČAFF mají v tuzemsku své výrobní závody například Zentiva a Pro.Med.CS v Praze, Glenmark ve Vysokém Mýtě, Angelini v Brně či Teva v Opavě.

„Nemáme dnes scénář, jak zvládnout situaci, která nastala v obcích Litovel nebo Uničov. Byly de facto odříznuty od zbytku světa, což omezilo jak výrobu v tamních firmách, tak dojíždění zaměstnanců do práce. To je černý scénář, kterému se chceme naší výzvou vyhnout. Podle platných pravidel stačí najít mezi zaměstnanci ve výrobě jednoho nakaženého a vše se zastaví. Lidem s cukrovkou, vysokým tlakem nebo horečkou ale nemůžeme říci, že teď musí 14 dní počkat až někde skončí karanténa a pak se zase obnoví výroba jejich léků,“ podotkl Mátl.

Asociace ve středu dále uvedla, že plynulost klíčových dodávek léků do Česka významně komplikuje situace na hranicích, kdy kamiony čekají na průjezd i několik hodin. Příkladem je společnost Zentiva, která se v minulém týdnu musela potýkat s pozastavenými kamiony na hranicích s Maďarskem.

„Surovin pro výrobu klíčových léků máme zatím dostatek. Problém se však může objevit velice brzy, a to v řádech několika týdnů. Nesmíme dopustit, aby byl dodavatelský řetězec pro farmaceutický průmysl jakkoliv narušen,“ uvedla generální ředitelka firmy pro ČR a SR Soňa Porubská. ČAFF proto vyzvala ministerstva vnitra a dopravy, aby zajistily bezproblémové fungování takzvaných zelených pruhů, které vznikají v rámci transevropské dopravní sítě za účelem urychlení přechodu přes hranice jednotlivých členských států EU.

Kritickou infrastrukturou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů.

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pondělí oznámil, že vláda přijala určitá opatření, které mají zaměstnance takzvané kritické infrastruktury ochránit před nákazou novým koronavirem a zabránit tak omezení těchto provozů. Zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury například nemohou čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu, zaměstnavatelé naopak musí zabezpečit všem zaměstnancům bydliště zdarma v místě výkonu práce a další základní životní potřeby.

K izolaci svých dispečinků už v minulých dnech některé firmy takzvané kritické infrastruktury přistoupily. Státní provozovatel ropovodů Mero spustil minulý týden krizový plán a izoloval dispečink, z něhož pracovníci řídí provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy. Operátoři a dispečeři jsou zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a vždy na týden i od svých rodin. Podobný krok učinila také společnost ČEZ Distribuce.