Výrobce Ignáčka převzal výrobu české autodráhy Faro. Sazí na její udržitelnost

Nové Veselí (Žďársko) Majitel společnosti Efko-karton v Novém Veselí Miroslav Kotík se stal majoritním vlastníkem domácí firmy vyrábějící autodráhu Faro. Podnikatel, který před deseti lety vrátil na trh v modernější podobě plastovou figurku Igráčka, řekl, že má v plánu dál rozvíjet i tuto českou autodráhu s tradicí sahající do 60. let. Do jejích aut se dá posadit i figurka Igráčka - závodníka.

Většinový podíl ve FAROfactory, s.r.o., převzal Kotík vloni. Firma se tehdy podle něj dostala do téměř neřešitelné situace, s jejím zánikem by zmizela i autodráha. „A to mi přišlo škoda. Vždyť i já si s ní kdysi hrál,“ řekl. S převzetím výrobce autodráhy musel řešit řadu problémů, mnoho dotazů zákazníků osobně vyřizuje dodneška. Vysvětluje jim i to, že českou autodráhu nemusí vyhazovat, ani když je stará třeba padesát let.



Chybějící nebo poškozené díly se podle Kotíka dají nahradit, dráhu je možné také inovovat. „My proklamujeme - nekupujte autodráhu na jedno použití,“ uvedl. U české dráhy se podle něj dají vyměnit prakticky všechny díly, od sjetých pneumatik nebo motorků u autíček po ovladače či elektrický zdroj dráhy.

Osmicentimetrové figurky Igráčka jsou na trhu od roku 1976, původním výrobcem byla Igra Praha. Efko je vyrábí od roku 2010. Igráčci na sebe berou podobu mnoha profesí. Aby mohl Igráček sednout i do závodního auta dráhy a držet malý volant, muselo mu Efko změnit tvar zápěstí. Navrch dostal závodní přilbu. „Ve světě jsme nenašli podobný koncept, kdy autíčko autodráhy řídí postavička, která jde vyndat,“ podotkl Kotík. Do budoucna by chtěl dráhu doplnit třeba o tribuny pro diváky a stupně vítězů.

Autodráha Faro navazuje na provedení českých autodráh pod názvem Europa Cup, Ites, Gonio a Autodráha 90. Nejnovější verze má podle Kotíka řadu vylepšení. Regulovatelný zdroj elektřiny ulehčuje ovládání, aby dětem v zatáčkách autíčka nelétala z dráhy. Zkušení závodníci mohou použít model motoru až s 56 000 otáčkami za minutu. Vedle závodních lze na dráhu postavit modely aut značky Favorit.

Efko-karton zaměstnává 58 lidí. Kromě hraček a společenských her vyrábí kartonážní obaly. Letošek se zavíráním obchodů kvůli epidemii znamenal výzvu i pro firmu Efko. Výrobu rozšířila o plastové štíty a ústenky. Publicitu jí přinesl nápad na sérii Igráčků s rouškou, část výtěžku z jejich prodeje dává na nákup ochranných prostředků pro záchranáře, zdravotníky či charity.

Těchto Igráčků se podle Kotíka prodalo přes 85 000. Uvedl, že společnost Efko už rozdala pomoc za víc než 1,4 milionu korun, o 150 000 víc, než zatím vybrala prodejem Igráčků. Vyrábět další figurky s rouškami neplánuje, limitovanou edici doprodává.