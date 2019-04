Výrobce tabáku rozčílilo plánované zvýšení daně: Je bezprecedentní, zvětší černý trh

Praha Navržené zvýšení spotřebních daní je podle tabákové společnosti Japan Tobacco International (JTI) extrémní a bezprecedentní, může vést k destabilizaci trhu. Skokové zdražení povede ke zvětšení černého trhu, sdělila firma v reakci na návrh ministerstva financí. Na riziko zvětšení černého trhu poukázala i společnost Philip Morris.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok o zhruba deset procent. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Materiál poslalo ministerstvo financí (MF) k připomínkám.

Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. Kromě tabáku by měla vzrůst spotřební daň z lihu či z některých hazardních her. Veřejné rozpočty by podle propočtů MF měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

„Návrh ministerstva financí jsme zaznamenali a ještě ho analyzujeme. Je však zřejmé, že představuje velmi vysoký nárůst sazeb. Obáváme se proto, že může způsobit nárůst nelegálního obchodu s cigaretami,“ sdělil člen představenstva Philip Morris Tomáš Korkoš.

Zvýšení spotřební daně podle mluvčího JTI Jiřího Hauptmanna zdraží krabičku cigaret o 12 až 13 korun. „Toto nynější skokové zvýšení cen cigaret vede k nárůstu černého trhu a ke zvýšení legálních nákupů tuzemských rezidentů v okolních zemích, které již nyní mají cenovou hladinu pod úrovní ČR,“ řekl. JTI podle něj podporuje zvyšování daně postupně, nikoliv skokově.

U tabáku ke kouření by měla daň stoupnout o 224 korun na 2460 korun za jeden kilogram tabáku včetně zahřívaného. Za jednu cigaretu by měla být minimální spotřební daň 2,9 koruny, nyní je 2,63 koruny. „Maximální celoroční dopad navrženého zvýšení na příjmy státního rozpočtu v roce 2020 činí 7,7 miliardy korun, v případě účinnosti změny sazeb od 1. února 2020 pak 6,8 miliardy. V roce 2021 se pak předpokládá maximální celoroční dopad 9,2 miliardy. Očekává se též, že možné zvýšení ceny tabákových výrobků povede k mírnému poklesu poptávky,“ uvedlo MF v materiálu.

Legálně zdaněné cigarety ubydou

„Při prudkém zvyšování cen cigaret je třeba počítat s poklesem množství legálně zdaněných cigaret, kdy výnos stoupá pomaleji, než roste sazba daně,“ uvedl Hauptmann. Mezi lety 2005 a 2008 podle něj stoupla minimální sazba daně z 0,94 korun na cigaretu v roce 2005 na 1,92 koruny v roce 2008, tedy o 104 procent, zatímco výnos stoupl ve stejném období z 25,4 miliardy korun na 37,5 miliardy, tedy o 48 procent. „V roce 2008 došlo dokonce k meziročnímu poklesu inkasa daně,“ uvedl Hauptmann.

Podle něj už nyní v Česku černý trh roste, podíl nezdaněných cigaret dosahuje 9,6 procenta. Po odečtu cigaret legálně přivezených turisty se podle něj dá odhadnout na sedm procent.