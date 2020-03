Výsledky slovenských voleb jsou pro trhy dobrou zprávou, shodují se analytici

Praha Vítězství hnutí OLaNO Igora Matoviče v parlamentních volbách na Slovensku je z hlediska mezinárodních trhů dobrou zprávou. Shodli se na tom oslovení analytici. Tak silný výsledek pro OLaNO podle nich dává značnou šanci, že sestavení vlády bude snadnější, než se před pár dny odhadovalo, a že vláda bude stabilnější.

„Šokující a přesvědčivé vítězství Matoviče dává trhům obrovskou naději, že Slovensko nepůjde cestou oligarchizujícího Maďarska či populistického Řecka, ale zamíří spíše do prava,“ řekl například analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Slovenské akcie jsou velmi málo likvidní, panuje tu panika kolem koronaviru, takže ty posílí jen těžko, míní. Je ale podle něj možné, že slovenské státní dluhopisy v pondělí solidně posílí. Vzroste tedy cena dluhopisů, takže klesnou jejich výnosy, dodal.



Investory těší to, že extrémní politická uskupení nezaznamenala zdaleka tak silný výsledek, jaký jim někteří komentátoři předpovídali, doplnil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Trhy vnímají pozitivně to, že na Slovensku nyní může vzniknout stabilní koaliční vláda, která nebude tolik zatížena minulostí. Nebude podle něj čelit nedůvěře podstatné části obyvatel země, kteří již prostě mají dost toho, co označují za ‚mafii‘. Tou rozumí systém propojení politiky a byznysu, s chapadly sahajícími až do podsvětí. Tento systém znepokojoval také mezinárodní investory, neboť se stal živnou půdou pro korupci, poznamenal Kovanda.

V korupčním prostředí se hůře podniká a investuje komukoli, kdo nemá ty ‚správné‘ politické vazby a konexe, což ze hry podle Kovandy zákonitě vyřazuje některé subjekty, jež by zemi ekonomicky a v důsledku společensky povznesly dále a výš. „Nejen investoři, ale i řadoví Slováci zjevně ve velkém tento určitý marasmus, či alespoň trestuhodně nevyužitý potenciál, pociťovali stále palčivěji, pročež se rozhodli pro změnu,“ uvedl.



Parlamentní volby na Slovensku přesvědčivě vyhrálo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které v sobotním hlasování získalo čtvrtinu hlasů. OLaNO tak odsunulo na druhou příčku dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Získala přes 18,31 procenta hlasů, což na páté vítězství v parlamentních volbách v řadě za sebou nestačilo.