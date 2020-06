Z veselé pošťačky s kočárkem se stala opora kanceláře Partners

Muž, který kvůli pandemii koronaviru přišel o práci. Mladá maminka, která se po rodičovské neměla kam vrátit do práce. Finanční poradenství je příležitost, jak restartovat kariéru.

Jana Nejmanová je energická mladá žena, která nevypadá, že ji něco zaskočí. “Nikdy jsem si nemyslela, že budu podnikat a že budu pracovat ve finančním poradenství,” přiznává. Ale už přes tři roky je osobní asistentkou vedoucích jedné z královéhradeckých kanceláři Partners, kterou vedou manželé Leskovi. V rámci své práce se stará i o marketing a další věci.



Sama přitom udělala s finančním poradenstvím špatnou zkušenost. Spolu s manželem se vrhla do stavby rodinného domu. “Bylo to trochu finanční harakiri,” přiznává po letech. Skončila se dvěma hypotékami na krku, z nichž tu druhou nemohla čerpat bez zaplacení první a její tehdejší finanční poradkyně celou situaci, která mladou rodinu drtila, nijak nespěchala vyřešit.



Po čase získala kontakt na svého nynějšího šéfa. Začali si o problému povídat a Jiří Lesk se ujal jeho řešení. “Poprvé nám na první schůzce nepřišel nikdo nic nabízet a netvrdil, že přesně ví, kde nám refinancování našich úvěrů zařídí. Byli jsme překvapeni, velmi mile, že se nás někdo ptal, jaké máme s mužem sny a přání, zda a kdy plánujeme založit rodinu a jak velkou, zda máme nějaké koníčky a jaké sporty provozujeme, jak si představujeme náš život ve stáří a zda si na něj už spoříme. Jednoduše nás zaplavil spoustou otázek, které nám do té doby žádný finanční poradce nepoložil,” vzpomíná Jana Nejmanová. Kromě vyřešení potíží s hypotékami si odnesla i finanční plán s tím, jak si má odkládat peníze.

Práce s malým dítětem

Cesta Jany pod křídla Partners byla pozvolná. Pořídila si miminko. Během rodičovské firma, kde pracovala, zanikla a mladá žena se neměla kam vrátit do práce. A manželé Leskovi hledali někoho na výpomoc s administrativou kanceláře. Zpočátku jen na pár hodin.

„Na začátku jsem byla taková veselá pošťačka s kočárkem,” vzpomíná Jana Nejmanová. Později získala přístup do počítačových systémů, zjišťovala informace od obchodních partnerů. Po necelém roce postoupila k zaškolení v rámci programu Profi Asist, což je v Partners program na podporu asistentských pozic. “Teď už jsem členkou Profi teamu, který zajišťuje vzdělávání i pro ostatní a vymýšlíme, jak do programu dostat víc lidí,” popisuje.

Můj byznys, moje budoucnost

Jak hodnotí svůj posun ze zaměstnaneckého poměru do podnikání? „Byla jsem spokojený zaměstnanec. Ale přijde okamžik, kdy zjistíte, že v práci už nemáte kam růst, kam se posunout. A to i finančně. Poslední tři roky vymýšlím, jak budu ve světě finančního poradenství podnikat. Hrozně mě to baví a dává mi to svobodu volby. Volby, kolik času a energie budu svému podnikání věnovat,” vysvětluje mladá žena. Na své práci oceňuje právě časovou flexibilitu, že si práci může naplánovat tak, aby zvládla i péči o svého potomka - předškoláka. Může pracovat i z domu.

„Já se v pondělí do práce těšívám. Jednak jsem vášnivá zahradnice, takže po víkendu bývám fyzicky zničená. Druhak mě baví různorodost mojí práce. Pokaždé řeším jinou problematiku: neživotní pojištění, kalkulace životních pojištění, hypotéky. Starám se i marketing, třeba o to, jak se prezentujeme na facebooku,” popisuje škálu úkolů, které řeší.



Jana Nejmanová má osobní finanční plán, který jí v době řešení patálie s hypotékami Jiří Lesk připravil. „Paradoxně jsem se jím začala řídit a odkládat si peníze až teď, v době koronaviru. Ušetřila jsem za dojíždění a za školku, protože moje práce se dá skloubit s péčí o syna. Tyhle peníze teď míří do rezerv,” vysvětluje.

Ostatně ekonomicky divoké jaro, kdy se kvůli nemoci covid-19 zastavila kola ekonomiky, přineslo poradcům nová zadání od klientů. „Část lidí čekala na příležitost k investicím, kterou každá krize přináší, a investovali. Na druhou stranu jsme měli klienta, který stál před realizací finančního plánu a měl začít odkládat prostředky. Ale přišel o práci. V tomhle okamžiku je u nás na zaškolení,” říká Jiří Lesk. „Pojal to jako příležitost pro nový kariérní začátek,” dodal.

Od negativní reakce po klienty v rodině

Lidé většinou vyhledávají finanční poradce, když se dostanou do problémů. Nebo když je čeká nějaká závažná finanční operace: nejčastěji vyřízení hypotéky, případně když řeší škodnou události. “Dříve jsem pracovala se zákazníky, kteří firmě platili za zboží. Tady pracuji s klienty. Přitom je to o vzájemné spolupráci: čím víc klient dokáže popsat, co potřebuje, tím je větší pravděpodobnost, že se dobereme dobrého výsledku,” popisuje Nejmanová .

Ona sama nikdy neměla pocit, že ve světě rodinných financí tápe. “Rodiče nás k tomu vedli, uměla jsem takové ty základní operace, třeba vyplnit složenky. Poslední tři roky mi ukázaly, že k financím je možné přistupovat i jinak, systematicky a s výhledem na budoucnost,” řekla.

I její rodina, která práci v tomto oboru dříve nevnímala nijak pozitivně, svůj názor postupně mění. “Někteří moji sourozenci jsou už našimi klienty,” vysvětluje. Přitom nejdůležitějším stavebním kamenem vztahu mezi klientem a poradcem je důvěra. A také schopnost říkat i nepříjemné věci. Protože ve hře jsou přece peníze.

“Základní věc je motivovat klienta k tomu, aby si nejdříve uvědomil svoje cíle a svoje sny, které chce v životě splnit a poté jej k cílům dovést. A někdy to může být nepříjemné, protože třeba nepojede na tolik výletů, v hospodě si odepře nějaké to pivo či si nekoupí nejnovější smartphone. Naší prací je naučit klienta, aby nejdříve zaplatil sobě a pak ostatním,” říká Lesk. A Jana Nejmanová dodává: “Podle mě je důležitý profesionální přístup. Vědět, kam mám jít a jak klientův problém vyřešit. A také schopnost přiznat, že něco nevím, že potřebuji doověřit informace. Protože nikdo nemůže znát všechny produkty na trhu, ale tím, že přiznáte, že řešení teprve budete hledat a že se na to musíte podívat, tím dáváte klientovi najevo, že pro něj uděláte to nejlepší.”