Za komerční reality v Česku utratili investoři v prvním letošním čtvrtletí přes miliardu eur

Praha Pět kancelářských budov z komplexu Waltrovka v pražských Jinonicích prodala koncem března společnost Penta jihokorejské firmě Hanhwa Investment & Securities. Korejci za nemovitosti zaplatili přes 250 milionů eur, tedy zhruba 6,3 miliardy korun. Dalším významným obchodem prvního kvartálu letošního roku byl prodej pražského hotelu InterContinental.

Od slovenské skupiny Best Hotel Properties ho za 225 milionů eur koupila společnost R2G Group miliardáře Oldřicha Šlemra společně se zakladateli Avastu Pavlem Baudišem a Eduardem Kučerou.

Dvě letos zatím rekordní transakce doprovází řada dalších. Mezi investory je o české komerční nemovitosti, tedy o kanceláře, obchodní centra a logistické prostory značný zájem.

Slibný rok

„Žijeme v době, kdy o prémiovou komerční nemovitost v Praze soutěží deset a více investorů,“ potvrzuje Hana Kollmanová, ředitelka v oddělení kapitálových trhů mezinárodní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle (JLL).

Jen za první čtvrtletí si kupující v Česku pořídili komerční objekty za více než jednu miliardu eur. To dle mezinárodní poradenské společnosti Colliers představuje meziroční nárůst o 214 procent, Česko se tak co do objemu proinvestovaných peněz stalo jedničkou mezi zeměmi střední a východní Evropy. „Český trh s nemovitostmi zahájil rok 2019 velice slibně a domníváme se, že většina investorů zůstane přiměřeně optimistická,“ komentuje situaci Ondřej Vlk, vedoucí výzkumníků v Colliers.

Za celý letošní rok, jak vyplývá z odhadů, by měly být v Česku zobchodovány komerční nemovitosti za zhruba tři miliardy eur, což je bezmála 76 miliard korun. „Rekordních objemů z let 2016 a 2017 dosaženo pravděpodobně nebude,“ soudí nicméně Andrew Thompson, vedoucí investic v Colliers. Ve zmíněných letech investoři utratili 3,7 miliardy, respektive 3,3 miliardy eur.

Vysoká poptávka trvá

Zájem o české reality vysvětlují odborníci stabilním ekonomickým prostředím a stále ještě příznivými podmínkami pro financování. A svou roli hraje i značné množství volných peněz mezi investory.

„Ceny komerčních nemovitostí se stabilizovaly a dosáhly pravděpodobně svého vrcholu, což se odráží v zájmu budoucích investorů, kteří akceptují cenová očekávání stávajících majitelů,“ říká Pavel Dolák z poradenské společnosti KPMG.

Nejaktivnějšími investory byly v prvním čtvrtletí české firmy, za nimi se díky akvizici Waltrovky umístili Jihokorejci. Třetí příčka patří Němcům. Češi zároveň nejčastěji figurovali mezi prodejci, za nimi následovali Slováci a Němci.

„Největší poptávka ze strany investorů s averzí k riziku je zejména po moderních, plně pronajatých kancelářských projektech v Praze,“ přibližuje Kollmanová. A dodává, že značný zájem je i o dlouhodobě pronajaté logistické a průmyslové haly ve strategických lokalitách Česka.

Investoři si nicméně stěžují, že na trhu je nedostatek projektů ke koupi. „To se týká zejména úzkého segmentu prime nemovitostí,“ upřesňuje Thompson.

Atraktivní střed Evropy

Jak vyplývá ze statistických údajů společnosti Colliers, v zemích střední a východní Evropy utratili investoři za komerční reality v prvním čtvrtletí letošního roku 2,3 miliardy eur, přičemž bezmála polovina z této sumy připadla právě na Českou republiku.

Zatímco Česko bylo pro investory atraktivní, region střední a východní Evropy jako celek zaznamenal co do výše proinvestovaného kapitálu pětinový pokles v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Největší propad, a to 60procentní, zaregistrovali v Polsku.

Mezi realitními odborníky se stále častěji hovoří o tom, že může opět přijít krize. „Český nemovitostní trh se hodně poučil z té minulé,“ tvrdí Pavel Dolák. Dle něho si všichni riziko uvědomují a pracují s ním. „Dochází k diverzifikaci nemovitostních portfolií, včetně investic do zahraničí, pečlivě se vybírají projekty, investuje se do modernizace stávajících projektů,“ uzavírá Dolák.