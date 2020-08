Za krize je lepší na penězích sedět, říká zakladatel Trinity Bank Lapčík. Výjimkou je nákup bytu

Jsme uprostřed velké krize, o níž nevíme, kdy skončí. Proto bych doporučoval být, co se týče peněz, maximálně opatrný – držet úspory, říká Radomír Lapčík, zakladatel a hlavní vlastník nejmladšího českého peněžního ústavu Trinity Bank. S jedinou výjimkou: „Smysluplnou investicí je pořízení bytu,“ připomíná bankéř.

Lidovky.cz: Jak se dá zbohatnout, aby si člověk mohl založit vlastní banku? Jen minimální základní kapitál činí 500 milionů korun...

Pokud chce někdo podnikat, doporučuji mu přečíst si knihu Good to Great od Jima Collinse, která je o tom, jak z dobré firmy udělat skvělou. Vyšlo to i v češtině. Celých 25 let, co tu knížku znám, si ji mohu otevírat a stále něco nacházím. Základem podnikání je vášeň být nejlepší.

Vášeň být bohatý není totéž. Podle mne je návodem na vznik bohatství vzorec pro složené úrokování. Knížka Warrena Buffetta se jmenuje Sněhová koule. Je to vzorec, který znamená dlouhodobý, soustavný rozvoj. Každý rok o trochu víc. A když se na to pak člověk podívá za dlouhou dobu, výsledek může být velmi překvapivý. To je za tajemstvím Buffettova úspěchu. A to je i můj styl: práce a soustavnost. A zaměřit se na jeden produkt... Takže – vytrvalost a každý rok něco zlepšit, něco přidat.

Lidovky.cz: A na jaký produkt jste se zaměřil vy?

Už během svých studií na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně jsem si uvědomil, že chci pomáhat lidem investovat, naspořit si nebo zbohatnout. VUT byla taková dobrá, rakousko-uherská škola, kde bylo hodně těžké matematiky, což bylo pro mou budoucnost ve světě financí vhodné. Vždy se mi líbilo švýcarské bankovnictví , dlouhodobý vztah ke klientovi, služby šité na míru jeho potřeb. A tehdy, před těmi 25 lety, tady byly jen velké polostátní banky se špatnými službami. Tak jsem za tím šel. A dnes máme výjimečné vztahy s klienty už desítky let. Spolupracují s námi už jejich synové, a dokonce i vnuci.

Lidovky.cz: Jak jste tedy našetřil tu půlmiliardu základního kapitálu na založení Trinity Bank?

V roce 1996 jsem založil Moravský peněžní ústav. Vkladem deseti tisíc korun a nákupem starého počítače IBM za osm tisíc. Pomáhali mi s tím tři studenti. S nimi jsme psali smlouvy, programovali software. Jeli jsme takhle celé týdny včetně víkendů.

Lidovky.cz: A kdy jste měl pohromadě tu půlmiliardu?

Než jsem získal bankovní licenci, trvalo to 20 let. Ale na kapitál přes půl miliardy jsme se dostali už dávno před tím. Jenže vybudovat všechny regulatorní systémy, které jsou k založení banky nutné, nám zabralo hodně času. Provozovat banku, aby člověk splnil všechny požadavky na účetnictví, výkaznictví, IT systémy a vše, čemu se říká řídicí a kontrolní systém, stojí nejméně 50 milionů korun ročně.

RADOMÍR LAPČÍK (51) ■ Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a Nottingham Trend University v Británii.

■ Roku 1996 založil Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo. ■ V prosinci 2018 kampelička získala bankovní licenci a v lednu 2019 se stala bankou. Ta se loni v únoru přejmenovala na Trinity Bank. ■ Vlastní další finanční firmy v Česku i v zahraničí. ■ Vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Lidovky.cz: Dvacet let čekání na licenci?

My Zlíňáci jsme ovlivněni Baťovými hesly, jako například „z kapek moře, z haléřů miliony“. Máme v sobě, že soustavnou prací a orientací na klienta se dá vybudovat úspěch. Ostatně si myslím, že Češi jsou světově výjimeční ve vytrvalosti. Například řetězec rychlého občerstvení McDonald’s vybudoval pan Kroc, jehož rodiče byli od Plzně. A Ivan Lendl, jak říkají mnohem mladší tenisté, změnil tenis svým přístupem, tou svou vytrvalostí. Anebo Jágr a ta jeho obrovská disciplína – dva tréninky denně! Nebo Martina Navrátilová či běžec Emil Zátopek…

I já jsem už jako malý měl vkladní knížku, protože jsem každé léto pracoval a dostával za to peníze od dědečka. Sbírali jsme železo, papír a další. Pak jsem pomáhal otci, který začal už před revolucí podnikat jako živnostník, což bylo povolené. Vyráběli jsme a montovali satelitní televize.

Lidovky.cz: Kolik vám na té vkladní knížce přibývalo peněz?

V dětství, od nějaké páté šesté třídy základní školy, to bývala tisícikoruna ročně. Pak i víc. Oba dědové byli baťovci a měli pod kůží heslo pracovat a spořit. Od té doby mám v hlavě, že má smysl pracovat a spořit, nikoliv se dopracovat k majetku nějakou spekulací.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že je třeba se zaměřit na jeden produkt. Na který produkt jste vsadil vy?

Na spoření. Dávali jsme klientům dobré výnosové podmínky a já jsem cílil hlavně na dobré vztahy. To tenkrát nebylo. Výhoda takového přístupu platí i dnes, i když se vše tlačí online, což je samozřejmě levnější a ziskovější. Na dlouhodobých vztazích s klienty a zajímavém zhodnocení jejich vkladů chci náš byznys stavět i do budoucna.

A zvažuji, že bych k tomu přidal ještě svůj dávný sen a koupil banku ve Švýcarsku. Teď je na to dobrá doba, koupit švýcarskou banku a pustit se do globální správy majetku. Pracovně hodně cestuji po světě a vidím, že se všechno žene do zvyšování objemů na úkor nízké kvality služeb.

Lidovky.cz: Co vlastně dnes mají dělat lidé ve vztahu ke svým úsporám?

Hlavně o ně nepřijít. Jsme uprostřed velké krize, o níž nevíme, kdy skončí. Proto bych doporučoval být, co se týče peněz, maximálně opatrný. Nejlépe „sedět na nich“ – tedy držet úspory. A až bude po krizi, tak se pak opatrně rozhlédnout. A půlku peněz držet a půlku dát třeba do dobrých fondů. Ale hlavně – nechodit do dluhopisů, které tady prodávají některé firmy, které nemají žádnou historii, audit... U pochybných dluhopisů přijdou bohužel občané o mnoho miliard.

Lidovky.cz: Ty inzeráty, v nichž firmy ještě nedávno nabízely dluhopisy s desetiprocentním úrokem a u kterých chybí prospekty emitenta, anebo dokonce jakékoliv informace o jejich hospodářských výsledcích či strategii, na lidi zabírají?

Bohužel ano. Ekonomika je našlapaná penězi, které banky nemají kam umístit. Úroky na spořicích účtech jsou blízké nule. Proto jdou tyhle produkty na odbyt. Já myslím, že lidé mají v takových dluhopisech nebo podílových listech fondů desítky miliard. A tenhle byznys je prakticky neregulovaný. Je to jeden z největších problémů, které dnes máme.

Lidovky.cz: Dá se s tím něco dělat?

Ministerstvo financí by mělo přijít s účinnou legislativou. Pomohlo by například, kdyby firma, která chce emitovat vlastní dluhopisy, musela být auditovaná. Dá se určitě vymyslet hodně možností. Ti lidé, co do těch papírů investovali, spoléhají na stát. Může to vést až k občanským demonstracím jako v 90. letech. Pěkně je to popsané ve filmu The Big Short (Sázka na nejistotu) s Bradem Pittem v titulní roli.

Lidé věří, že je stát chrání, a tady je stát nechrání vůbec nijak. Přitom jde o desítky miliard. Obecně jsou úspory lidí chráněné, ale na tyto pochybné dluhopisy se žádná ochrana nevztahuje. Někdo si prostě založí firmu a na ni vydá dluhopisy. A pokud mají prospekt emitenta, tak ČNB jej sice musí schválit po formální stránce, ale bohužel nemá oprávnění posuzovat investiční záměry. Ty firmy se pak ohánějí tím, že mají prospekt schválený ČNB, ale to neznamená, že mají schválenou i strategii, jak budou nakládat s posbíranými penězi a jak chtějí získané prostředky zhodnocovat.

Lidovky.cz: A kdo má hlavní zodpovědnost za ochranu investorů?

Legislativu pro finanční sektor navrhuje ministerstvo financí. Je pak na parlamentu, zda navržené zákony podpoří. Ministerstvo financí by tedy mělo připravit relevantní legislativní kroky. Například si myslím, že máme v Česku robustní auditorský systém. Auditoři jsou dobře regulovaní. Takže pokud by každá emise dluhopisů musela být auditovaná, úplně by to stačilo. Když by se pod to měl podepsat auditor, tak by to zabránilo 99 procentům nekalých emisí.

Lidovky.cz: Takže co mají lidé dělat s úsporami dnes?

Teď je krize – nezadlužovat se. Jedinou smysluplnou investicí je pořízení bytu. To je celoživotní investice. Ale stejně se vyplatí ještě chvíli počkat, až ceny bytů klesnou na trošku rozumnější úroveň. Takový nákup pak v dlouhodobém horizontu dává smysl.

Lidovky.cz: Kam tedy mají lidé investovat?

Třeba do solidních fondů. Ale až po krizi. Ceny akcií nyní kolísají a podílové fondy, pokud jsou složeny z akcií, tak budou v tomto období také kolísat. Pokud jsou složeny ze státních dluhopisů, tak jsou bezpečné, ale jejich výnos bude hodně nízký. Takže teď v krizi bych každému doporučoval obezřetnost, zvlášť protože ta krize je nová. Předchozí krize nás naučily dívat se na věci určitými prizmaty, ale na tu aktuální to není vhodné.

Zažíváme bohužel tři krize současně. Za prvé je to očekávaná korekce po bezprecedentním desetiletém období růstu. Neplánovaně přišla covidová krize, která je obtížně předvídatelná z hlediska délky a dopadu na ekonomiku. A poslední je malá ropná krize. Predikovat tedy budoucí vývoj ekonomiky je velice obtížné. Je třeba připravit se i na těžší období.

Lidovky.cz: Co mají dělat lidé, kteří mají celoživotní úspory řekněme 300 či 400 tisíc korun? Nesežere jim je inflace?

Inflace byla strašákem ještě v lednu či v únoru, kdy setrvale rostla a ČNB proto byla nucena zvýšit sazby. Nyní v krizovém období je očekáván propad inflace a úrokové sazby poklesly. Například v Evropě mají i pětileté dluhopisy záporný výnos. Takže skutečně by lidé měli setrvat v úsporách a nezvyšovat zadlužení.

Lidovky.cz: Co říkáte rostoucím cenám zlata?

Nedoporučoval bych nikomu spekulativní investice. Jak hlásá Warren Buffett, je vhodné investovat do instrumentů, které mají cash-flow. Nesou tedy například úrok, dividendu, podíly na výnosech a podobně. Takže doporučuji koupit si takové instrumenty, které dávají pravidelné platby, jež mají historii. A taktéž nespekulovat na růst ceny. Ať už je to třeba ropa, nebo zlato, nikdo s jistotou neví, jaká bude příští cena.

Lidovky.cz: Jaké rozměry vlastně mají vaše podnikatelské aktivity?Po pětadvaceti letech budování má Trinity Bank bilanční sumu skoro 20 miliard korun a pečujeme téměř o 25 tisíc klientů. Upřímně mě těší, že u našich dlouhodobých klientů se staráme i o jejich další generace. Staráme se o jejich syny a občas už i o vnuky. Máme spolu výborné vztahy a vážím si jejich důvěry.

Firemní klientelu obsluhuje moje společnost SAB Finance. Roční obrat je řádově 300 miliard korun a devizové služby zajišťuje pro více než 18 tisíc firem. SAB Finance je lídrem na devizovém trhu a obsluhuje 20 procent českého exportu a importu. Pro další rozvoj v Evropské unii buduji FCM Bank na Maltě. Můj záměr investovat do FCM Bank v roce 2017 kladně posoudila ECB a umožnila mi tak další rozvoj v Evropské unii skrze udělení evropské bankovní licence. To mi umožňuje působení v rámci celé EU. V letošním roce jsme vstoupili na silný německý trh a zájem Němců spořit u FCM Bank je značný.

Britský trh, který čítá neuvěřitelných 5,5 milionu firem, začíná obsluhovat SAB Corporate Finance v Londýně a v rámci globální expanze analyzujeme vstup na trh Spojených států amerických. K tomu slouží SAB NY LLC s adresou na Wall Street.