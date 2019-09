Za pádem CK Thomas Cook je fúze, dluhy a internet, píše The Guardian

Londýn Za krachem britské cestovní kanceláře Thomas Cook je nešťastná fúze, obrovské dluhy a také internet, který učinil revoluci v objednávání zahraničních pobytů. O příčinách pádu 178leté firmy to napsal deník The Guardian. Zároveň za bezprostřední důvod pádu označil fakt, že se podniku nepodařilo získat záchranný úvěr 200 milionů liber (5,9 miliardy Kč).

V květnu skupina informovala, že má ztrátu 1,5 miliardy liber, z toho asi miliardu liber odepsala kvůli fúzi s konkurenční MyTravel z roku 2007. Spojením s firmou známou značkami Airtours a Going Places měl vzniknout evropský gigant, který by každoročně ušetřil na výdajích 75 milionů liber. Skutečnost byla ovšem taková, že se Thomas Cook spojil s firmou, která za předchozích šest let vykázala zisk pouze jednou, a dostal se tak do obrovských dluhů.



Britové přitom vyjíždějí na dovolenou stále častěji, jen loni jich do zahraničí vyrazilo 60 procent, zatímco v roce 2017 to bylo 57 procent. Změnil se však způsob, jakým ji lidé tráví - místo plážových dovolených dávají přednost poznávání měst a využívají k tomu služeb nízkonákladových aerolinek, jako je Ryanair nebo easyJet, a rovněž společnosti Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí.

Už jen každý sedmý dovolenkář koupí zájezd u cestovní kanceláře, píše The Guardian s odkazem na cestovní sdružení Abta. Bývají to lidé starší 65 let a jedinci ze slabších společensko-ekonomických skupin, kteří si nemohou dovolit utratit moc peněz.

S podobnými problémy se potýká i největší rival firmy Thomas Cook, a to anglo-americká cestovní kancelář Tui. Ta má ale menší dluhy a vlastní četné hotely a vyhlídkové lodě, v nichž nabízí ubytování. Přesto i ona vydala několik varování ohledně zisku za letošní rok. Právě krach Thomase Cooka by jí ale teď mohl pomoci, domnívá se The Guardian.

Jako další příčinu nesnází, jež vedly k pádu zadlužené britské cestovní kanceláře, uvádí The Guardian kromě brexitu a s ním spojeného oslabení libry, které zdražilo zájezdy do zahraničí, i následky klimatické krize. V květnu zachvátila Evropu vlna veder, která výrazně snížila poptávku po pobytech v zahraničí.