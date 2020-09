„Zájem je jako každý rok obrovský.’ Pražské koleje už mají téměř plno, stále jsou výhodnější než byty

Praha O ubytování na pražských vysokoškolských kolejích je stále zájem. Ale studenti, kteří dávají přednost bydlení v soukromí, mohou těžit z klesajících nájmů a širší nabídky bytů.

Část ze 130 tisíc studentů, kteří navštěvují v Praze některou z vysokých škol, musí ještě předtím, než usedne do lavic, vyřešit zásadní problém – bydlení. Na výběr jsou buď studentské koleje, nebo pronájem bytu. Pokud si ti, kdo preferují ubytování na koleji, svou „postel“ ještě nezajistili, budou už jen paběrkovat z posledních volných míst. Ovšem ti, kdo dávají přednost soukromí v pronajatém bytě, mohou být v klidu. V Praze je totiž na trhu téměř trojnásobné množství bytů k pronájmu v porovnání s loňskem a navíc podstatně zlevnilo nájemné.



Ani tak se ale žádný masivní úprk z kolejí nekoná. Místa na vysokoškolských kolejích jdou i letos na dračku.

Zájem je obrovský

„Zájem je jako každý rok obrovský a v současné době jsou koleje na příští rok plně obsazené,“ říká Petr Podzimek z odboru vnějších vztahů Univerzity Karlovy. Dodává, že na zájmu o ubytování na kolejích se koronavirová epidemie nijak negativně neprojevila. Ani na Vysoké škole ekonomické českých studentů, kteří chtějí bydlet na kolejích, neubylo. Těch zahraničních je ale méně. „U těch, kdo mají rezervaci, úplně jistě nevíme, jestli budou moci nakonec přicestovat,“ uvedla Martina Mlynářová, mluvčí VŠE.

Studenti UK mají na výběr ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Škola účtuje za jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením zhruba 6000 korun, na čtyřlůžkovém pokoji bez sociálního zařízení se lze ubytovat za něco málo přes 2000 korun měsíčně. ČVUT nabízí svým studentům ubytování na osmi místech v Praze. Ceny jsou obdobné jako na UK. Startují na téměř 2600 korunách, jednolůžkový pokoj s WC a sprchou vyjde na asi 4500 korun. VŠE, která má v Praze kapacitu přibližně 3600 lůžek, účtuje měsíčně od zhruba 3000 do téměř 6400 korun.

Koleje, přestože nájemné v Praze meziročně výrazně kleslo, představují stále cenově výhodnější alternativu. Při aktuálním průměrném nájemném za metr čtvereční 325 korun vyjde byt 2+kk o rozloze 50 metrů čtverečních na 16 250 korun. Pokud by se o náklady rozdělili dva studenti, každý by zaplatil přes 8000 korun, což je zhruba o 2000 více, než kolik stojí i ta nejluxusnější místa na kolejích. Obyvatelé kolejí se ovšem musí připravit na to, že v těch nejlevnějších pokojích se budou o sociální zařízení dělit s celým patrem.

Kdo je ochoten si připlatit a pronajmout si byt, může těžit ze situace na trhu, kterou zásadně ovlivnila pandemie koronaviru. Do Prahy míří podstatně méně turistů a majitelé bytů, kteří je dříve pronajímali přes platformy krátkodobého ubytování, je nyní ochotně pronajímají i dlouhodobě.

Dostupnější pronájmy

Zájemci o pronájem menších bytů mají mnohem větší možnosti, než bylo v předchozích letech běžné,“ říká Jan Štěp, ředitel společnosti Dalten media, která provozuje portál Realitymix.cz. Server Bezrealitky.cz uvádí, že dnes je nabídka bytů v Praze v porovnání s loňským rokem téměř trojnásobná. I přesto, jak tvrdí makléři, se většina bytů v Praze určených na pronájem udá do týdne.

Jak vyplývá ze statistik realitního portálu Realitymix, ceny pronajímaných bytů v Praze za poslední rok klesly o více než osm procent. V Praze 1, kde bylo nejvíce bytů určených pro krátkodobé pronájmy, se nájemné snížilo dokonce téměř o pětinu, o více než desetinu klesly nájmy v Praze 2.

Ani toto zlevnění ale masivní úbytek studentů na kolejích znamenat nebude. „Z našeho pohledu se nejedná o tak zásadní snížení, že by mohlo mít vliv na masivnější přesun studentů z kolejí do pronájmu,“ říká Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v mezinárodní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle. „Navíc lze očekávat, že se zhoršující se ekonomickou situací si více studentů a jejich rodin rozmyslí, jestli si může dovolit platit víc, než kolik stojí kolej,“ dodala.

Díky většímu výběru na trhu nemusejí studenti s pronájmem bytu pospíchat. A také se tak chovají. „Zatímco loni jsme zaznamenali start studentských poptávek 4. srpna, v letošním roce se termín posunul o 20 dnů a pravděpodobně se rozdělí do dvou samostatných špiček. Bydlení teď začínají hledat především ti nejvíce svědomití studenti, ti liknavější pravděpodobně začnou s hledáním až těsně před zahájením semestru, kdy bude jasné, v jakém módu budou univerzity fungovat,“ tvrdí Hendrik Meyer, generální ředitel Bezrealitky.cz. Studenti totiž stále operují i s variantou, že se školy nemusí otevřít v běžném módu, výuka bude převedena na distanční a pro ně bude zbytečné držet v nájmu bydlení v blízkosti univerzity.

Podobně jako loni i letos je zatím největší zájem o tři druhy nemovitostí. Byty kolem 70 metrů čtverečních, na které se skládá více studentů, samostatné neprůchozí pokoje nebo mikrobyty, tedy jednotky do 25 metrů čtverečních. Těch se sice pronajme nejméně, zato však v rámci poptávky zaznamenaly největší skok. „Denně se takto pronajmou střední desítky studentských bytů a podobné, mírně vyšší množství se jich naopak v nabídce objeví. Výběr je výrazně lepší než před rokem,“ dodal Hendrik Meyer.