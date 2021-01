Zájem o bitcoiny sílí mezi největšími hráči. Jejich poptávka přispívá k rychlému zvyšování ceny

Londýn/Praha Počet elektronických adres, na kterých je více než 1000 bitcoinů, se ke čtvrtku zvýšil na rekordních 2334. Hodnota každého takového účtu tak činila zhruba 37,5 milionu dolarů (více než 804 milionů Kč). Uvedl to specializovaný web CoinDesk. Na konci prosince počet těchto adres mírně klesl, opětovný růst podle expertů tedy znamená, že velcí držitelé bitcoinů počítají s dalším cenovým růstem. Jejich poptávka tak přispívá i k rychlému růstu cen z poslední doby.

Uvedených 2334 adres, z nichž každá drží více než 1000 bitcoinů, představuje proti konci roku 2017 nárůst o více než 30 %, vyplývá z dat webu Glassnode. Konec roku 2017 znamenal předchozí vrchol po rychlém cenovém růstu bitcoinu a dalších kryptoměn.



Sledovaný ukazatel se zvyšuje od poloviny loňského října. V období od 18. do 26. prosince ale přechodně zaznamenal pokles o 3,7 % na 2221 adres.

S bitcoiny se obchoduje na mnoha burzách, z nichž největší je Coinbase. Vedle bitcoinu ale existují i další kryptoměny, které používají podobnou technologii blockchainu, neboli elektronické databáze. Cena kryptoměny ethereum, která je po bitcoinu druhá největší, se za loňský rok zvýšila o 465 %.

Agentura Bloomberg v polovině prosince uvedla, že jako jeden z největších investorů do bitcoinů se ukázal americký hedgeový fond One River Asset Management. Ten potichu nashromáždil kryptoměny v hodnotě přes 600 milionů dolarů a pak spojil síly s Alanem Howardem, spoluzakladatelem evropského hedgeového fondu Brevan Howard Asset Management.

Výkonný ředitel fondu One River Asset Management Eric Peters v rozhovoru s Bloombergem řekl, že založil novou firmu, která se zaměřuje právě na rostoucí zájem o kryptoměny mezi institucionálními investory. Vedle prvních nákupů kryptoměn už má tato nová společnost nazvaná One River Digital Asset Management zakázky na obstarání dalších nákupů. Už začátkem tohoto roku by měla držet bitcoiny a etherea celkem za jednu miliardu dolarů.

Cena bitcoinu se už několik týdnů výrazně zvyšuje. Po čtvrtečním výstupu nad 40 000 USD se vrátila k 37 000 dolarů, dnes před polednem přidávala asi 7,5 % zhruba na 40 155 dolarů (asi 860 000 Kč).

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kryptoměna světa, nezávislá na centrálních bankách. Češi v loňském prvním pololetí nakoupili bitcoiny a další kryptoměny za 1,8 miliardy korun. To bylo zhruba o 20 procent více než ve stejném období předloni. Ještě v říjnu 2013 se jeden bitcoin prodával asi za 120 dolarů, v přepočtu podle tehdejšího kurzu asi za 2250 Kč.