Zájem o polská aktiva projevilo 14 investorů. Prodej by měl být dokončen do konce příštího roku

Praha Zájem o polská aktiva energetické společnosti ČEZ projevilo 14 potenciálních investorů. Termín pro podání nezávazných nabídek je pondělí 7. prosince, celý prodej by měl by dokončen do konce příštího roku. V rozhovoru to v úterý řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

„Samozřejmě to neznamená, že dostaneme 14 nabídek, to tak nemusí být. Teď se uskutečňuje fáze předběžných nabídek, to znamená, že těch 14 zájemců si dělá analýzu, dívá se na to mnohem detailněji a do 7. prosince bychom měly dostat nezávazné nabídky,“ uvedl Novák.



„Z nezávazných nabídek většinou vznikne skupina, která se jmenuje short list, kde se počet stáhne na řiditelné množství těch, kteří dají nejlepší nabídku. Mezi těmi se pak uskutečňuje soutěž o závaznou nabídku. Což by se mělo uskutečňovat někdy během jara. Pak všechny regulatorní souhlasy mohou nějakou dobu trvat, takže já si myslím, že do konce roku 2021 by se to mělo všechno povést. Pokud tam tedy nedojde k nějakému regulatornímu zádrhelu, což doufáme, že se nestane,“ dodal Novák.

ČEZ v polovině září oznámil, že začal hledat zájemce o svých pět polských firem. Jsou mezi nimi i černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów, které jsou zároveň teplárnami. Firmy podnikající v moderních energetických službách (ESCO) si ČEZ v Polsku ponechá, chce je rozvíjet doma i v zahraničí.

Skawina je druhým největším dodavatelem tepla do Krakova a Skawiny, Chorzów je jedním z největších dodavatelů tepla do Katovic a dalších městských aglomerací ve Slezsku. Loni dohromady vyrobily 2433 gigawatthodin elektřiny a 5366 terajoulů tepla. Obě elektrárny mají technologie pro spoluspalování biomasy.

Kromě Skawiny a Chorzówa včetně projektu Chorzów II zvažuje ČEZ prodat i firmy CEZ Produkty Energetyczne Polska a CEZ Polska. První z nich poskytuje podporu při nakládání s vedlejšími energetickými produkty, druhá prodává komodity velkoodběratelům a podnikatelskému maloodběru.

Prodej je v souladu s novou strategií ČEZ, schválenou loni v červnu. Ta počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a Polsku. Výjimku tvoří firmy zaměřené na ESCO. Z prodeje zahraničních firem chce společnost podle dřívějších informací získat desítky miliard korun, které použije na stavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě.

Expanzi ČEZ do ciziny označil několikrát za nepovedenou premiér Andrej Babiš (ANO). Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti.

Na polský energetický trh vstoupila Skupina ČEZ v roce 2006 koupí elektráren Skawina a Elcho (nyní Chorzów) od americké společnosti PSEG. Šlo o investici za 10,8 miliardy korun. V roce 2012 začal ČEZ v Polsku podnikat ve větrné energetice. Dva polské projekty větrných elektráren Krasin a Sakówko už ČEZ letos prodal investičnímu fondu KGAL. Novák v úterý potvrdil, že prodej zbývajících čtyř tamních větrných projektů očekává ČEZ do konce letošního roku.