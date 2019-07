Zájemce o čtvrtého operátora poslal připomínky k aukci. Chce víc frekvencí a přísnější lhůty

Praha Společnost Nordic Telecom oznámila, že na Český telekomunikační úřad odeslala připomínky k návrhu podmínek chystané aukce frekvencí pro sítě 5G. Připomínky jsou takového rázu, aby výsledná aukce byla pro případného čtvrtého zájemce, kterým Nordic může být, atraktivnější. Paradoxně ale žádají i zpřísnění některých podmínek.

Už dříve zástupci Nordic Telecomu říkali, že zájem o to, stát se plnohodnotným čtvrtým mobilním operátorem na českém trhu, firma má. Zároveň ale dodávali, že se výběrového řízení zúčastní jen v případě, že budou podmínky dávat smysl. Připomínky, které teď firma odeslala na ČTÚ v reakci na podobu návrhu podmínek aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, mají za cíl právě tento smysl podmínkám dodat.

A to nejen pro Nordic, ale pro jakéhokoli případného zájemce o čtvrtou pozici na českém mobilním trhu. Operátor argumentuje, že je to správná cesta k prohloubení konkurence na trhu, což je jeden z cílů, který ČTÚ ve vyhlášení podmínek aukce nastavil. Nordic Telecom zveřejnil v tiskové zprávě jen dvě dílčí přípomínky k návrhu podmínek aukce, přičemž jedna z nich koresponduje s tím, co již dříve řekl ředitel pro vnější vztahy společnosti David Voska pro LN.

Pro to, aby mohl být čtvrtý operátor skutečně plnohodnotným konkurentem současné trojice T-Mobile, O2 a Vodafone, je podle zástupců Nordicu potřeba více frekvenčního spektra. „Naše modely ukazují, že bychom se nemohli stát plnohodnotným konkurentem současných mobilních operátorů, protože bychom neměli k dispozici dostatečné množství frekvencí,“ okomentoval hlavní připomínku Voska.

Podle něj jednoduše podmínky nedávají nováčkovi možnost nakoupit dostatek frekvencí. „Je důležité si uvědomit, že i kdyby ČTÚ našim připomínkám plně vyhověl, stále nebudeme mít ani zdaleka tolik pásma, jako má každý ze tří současných mobilních operátorů již dnes,“ vysvětluje Voska důvod této připomínky. V této souvislosti ovšem nijak nezmiňuje, že by mělo jít o spektrum vyhrazené – i s tím aukce počítá, ale Voska už dříve naznačoval, že by se Nordic rád „popral“ i o frekvence, které vyhrazené nejsou a o které bude usilovat i stávající trojice.

Druhá z připomínek, kterou firma v tiskové zprávě uveřejnila, je na první pohled možná trochu překvapivá. Nordic totiž navrhuje zkrácení některých lhůt, které stávající podoba podmínek nastavuje z hlediska rychlosti rozvoje sítě. Nordic tedy chce, aby podmínky byly přísnější a nutily operátory nové 5G pokrytí na získaných frekvencích budovat mnohem rychleji, než říká návrh. „Lhůty obsažené v návrhu výběrového řízení jsou příliš benevolentní,“ říká Voska.

Přísnější lhůty by měly znamenat, že se do aukce přihlásí skutečně jen seriózní hráči, kteří hodlají skutečně stavět a provozovat novou mobilní síť a nikoli jen spekulanti, kteří by mohli chtít frekvence obratem prodat jinému subjektu, který by i přes administrativní komplikace takové transakce měl stále dost času na následné splnění podmínek. Tato podmínka by vlastně mohla zároveň fungovat i jako pojistka proti tomu, aby byl skutečný zájemce o frekvence v aukci skryt.

Další připomínky zatím operátor nezveřejnil, bude jich nejspíš povícero. Dříve či později se dostanou na veřejnost, jelikož ČTÚ se ke všem připomínkám v rámci veřejné konzultace návrhu podmínek aukce musí vyjádřit veřejně. Na takzvané vypořádání připomínek má úřad jeden měsíc a to od konce lhůty pro dodání. Ta vypršela v pátek 26.7., vypořádání připomínek v podobě tabulky s komentáři k jednotlivým položkám by tedy měl úřad vydat nejpozději 26.8.

Tehdy se tedy také definitivně dozvíme, jaké další subjekty připomínky podaly a kdo tedy třeba ještě teoreticky může mít o účast v aukci zájem. Výhrady k podobě zadávací dokumentace aukce jistě mají i stávající tři operátoři, ti se ale zatím žádnou ze svých připomínek nepochlubili. Jisté je, že budou mířit opačným směrem, než ty od Nordicu a tedy že se budou snažit dosáhnout větší uzavřenosti podmínek, které by tak čtvrtého konkurenta nelákaly.