Zakázku na podporu systému na správu daní získala firma z Kellnerovy skupiny

PRAHA Veřejnou zakázku na podporu a vývoj Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) na roky 2020 až 2023 získala společnost O2 IT Services. ČTK to ve čtvrtek v tiskové zprávě sdělil mluvčí Finanční správy Petr Habáň.

ADIS se využívá na správu daní, zakázka v maximální hodnotě 1,4 miliardy korun je prvním otevřeným výběrovým řízením v historii ADIS. Jediným dodavatelem byla doposud firma IBM. S tou stát v srpnu uzavřel smlouvu o tom, že od ní během roku 2023 majetková práva na ADIS získá.

„Udělali jsme další krok k definitivnímu předání veškerých práv k systému ADIS do vlastnictví státu. Podíl účasti jediného dodavatele, a to společnosti IBM, bude na službách týkajících se ADIS v průběhu dalších let výrazně nižší, než tomu bylo doposud,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Společnost IBM bude stále do roku 2023 garantem provozu ADIS a jeho funkčnosti jako celku. „Naproti tomu vývoj ADIS bude moci již v tomto období zajišťovat společnost O2 IT Services, a to pouze s omezeními, která jsou nezbytná k tomu, aby IBM mohla být garantem funkčnosti celého systému,“ sdělil mluvčí.

Automatizovaný daňový informační systém je podle Finanční správy postaven na dnes již zastaralém vývojovém prostředí a neodpovídá požadavkům na moderní informační systém. Jde o prvek kritické infrastruktury státu. Za dobu existence ADIS zaplatil stát IBM více než devět miliard korun. Závislost na jednom výhradním dodavateli, která vyplývá ze smluv z roku 1992, opakovaně kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad.

O2 IT Services je stoprocentní dceřinou společností operátora O2, kterou vlastní skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. O2 IT Services vznikla oddělením Divize Professional Services O2 na začátku roku 2016. Firma zejména navrhuje a vytváří zákaznická řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a plní významné veřejné zakázky. Je například subdodavatelem systému datových schránek pro Českou poštu nebo provozuje informační systémy na ministerstvu zemědělství.