Lidé se vrátili do obchodů. Móda zlevňuje, prodejny s elektronikou hlásí dvakrát více zákazníků

PRAHA V pondělí se zákazníci opět vrátili do obchodů a po mimořádné pauze způsobené pandemií koronaviru si mohli odnést první nákupy. Obchodníci s módou vyprodávají zimní kolekce a ve snaze kompenzovat ztráty zlevňují i nové zboží. Velký počet zákazníků hlásily v pondělí především obchody s elektronikou. Náhlé povolení k otevření některé prodejce ale zaskočilo natolik, že z provozních důvodů dlouho očekávanou otevíračku nestihli.

Po prvním dnu, kdy se zákazníkům opět otevřely dveře kamenných prodejen s výměrou do 2 500 metrů čtverečních mimo velká obchodního centra, se ukázalo, že Češi sází na praktičnost. „Návštěvnost našich 50 znovuotevřených poboček byla v pondělí vyšší oproti standardu před uzavřením. V některých obchodech jsme sledovali dokonce více než dvojnásobné množství lidí,“ říká pro server Lidovky.cz mluvčí Datartu Eva Kočicová.



„Lidé chodili především pro baterie, sáčky do vysavačů, produkty z řady péče o tělo a vlasy, televize a malé domácí spotřebiče, také chytré hodinky, fitness náramky a mobilní telefony,” vyjmenovala mluvčí. Otevřené prodejny podle ní lidé hojně využívali také k odevzdání zboží na reklamaci nebo vrácení zboží, které zakoupili na e-shopu.

Více než měsíční výpadek potrápil především obchody s módním zbožím, na skladě jim zůstaly staré kolekce, které nyní posílají do výprodejů. Včera například otevřel osm z 52 kamenných prodejen i módní řetězec H&M, ty zatím budou fungovat ve zkrácené otevírací době. „Tržby byly vynikající. Na to, že byl první den, zájem byl velký,“ potvrdila pro server Lidovky.cz mluvčí řetězce Slavomíra Barnová. „Začínáme vyprodávat starší kolekci - jsme tak pozadu, že budeme starší kusy dodávat na prodejny postupně a rovnou do slev,“ potvrzuje.

Boty ano, oblečení ne

Vládní opatření však zákazníkům kvůli hygieně nedovolují oblečení zkoušet. „Uzavřeli jsme zkoušecí kabinky, třeba bundu si ale na prodejně zákazník vyzkoušet může,“ říká.

Podle sobotního prohlášení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se restrikce nevztahují na zkoušení obuvi, nesmí se však obouvat na holou nohu. I proto ve znovuotevřených tuzemských prodejnách obuvi Deichmann žádné speciální akce na novou kolekci, kterou měli již před víkendem připravenou, neplánují. „V závislosti na vývoji situace budeme reagovat i vhodnými prodejními akcemi a slevami. Zatím zákazníkům na prodejnách nabízíme slevu 20 % na vybrané modely obuvi,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Radovan Fojt.

V některých obchodech ale pandemie způsobila výprodeje nové kolekce jaro/léto. To serveru Lidovky.cz potvrdil třeba český prodejce sportovního vybavení HUDY sport. „Při uzavřených prodejnách se téměř zdvojnásobil zájem o naše zboží na e-shopech a zimní kolekci jsme doprodali. Ceny nové kolekce jsou teď nastaveny níže, než by tomu bylo za normální situace, nové zboží běžně nezlevňujeme,“ vysvětlil pro Lidovky.cz mluvčí Radek Kronika.

Všichni prodejci se však na náhlé otevření připravit nestihli. „Dost nás to zaskočilo. Rovnou jsme věděli, že za tři dny nebudeme schopni otevřít, připravit obchod nám potrvá nejméně týden“ sdělil serveru Lidovky.cz vedoucí směny Adam Vondráček z obchodu se sportovním a módním zbožím Urban Store. Veškerý sortiment z prodejny na Václavském náměstí totiž při uzavření přesunuli zpět na sklad, aby se prodávalo přes e-shop a nestálo v prázdném obchodě.