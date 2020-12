Zakladatel Auto Kelly láká investory do fondu realit. Minimální investice činí milion korun

Praha Josef Koller, zakladatel společnosti Auto Kelly, láká investory do nemovitostního fondu Realia. Fond, za nímž stojí, je určen kvalifikovaným investorům. Minimální investice je stanovena na milion korun. Fond se zaměřuje na nákup retailových parků.

V 90. letech vybudoval Josef Koller největší síť prodejen autosoučástek v Česku a na Slovensku, společnost Auto Kelly. Před deseti lety firmu prodal za zhruba dvě miliardy korun. Po automobilech se Kollerovou doménou staly investice, zejména do nemovitostí. Vlastnil ale i podíl v online supermarketu Košík.cz.

Sázka na retailové parky

A letos založil fond Realia. Do něj nyní láká další investory. Fond je zaměřený na retailové parky. V portfoliu jich má již osm: ve Vyškově, v Uherském Hradišti, na Kladně, v Benešově, v Pelhřimově, v Českých Budějovicích, ve Valašském Meziříčí a v Dačicích. V následujících měsících by měly přibýt další tři. Potenciálním investorům fond nabízí přednostní výnos až 6,8 procenta ročně. Bude jim vyplacen přednostně, teprve pak mají nárok na výnos manažeři a zakladatel.

„Zájem obyvatel o obchodní zóny v regionech je veliký, retailové parky jsou zaměřeny na běžné potřeby obyvatel, což je jeden z důvodů, proč v nich vidíme velký potenciál,“ přibližuje strategii fondu Roman Bank, výkonný ředitel skupiny Realia Group. Dodává, že při výběru projektů je důležité, jací nájemci v parku sídlí. Fond investuje pouze do těch, které mají uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy s renomovanými řetězci, jako jsou například Billa, Lidl, KFC či DM Drogerie.

„Právě základní zboží, jako jsou potraviny a drogerie, do parků přitahuje zákazníky v jakémkoli období, včetně krize. Ve srovnání například s kancelářskými projekty jsou proto stabilnější,“ tvrdí Bank s tím, že během příštího roku by měl objem realitního portfolia Kollerova fondu dosáhnout téměř 1,5 miliardy korun.

Češi mají chuť investovat do realitních fondů, a to i v době pandemie. V Česku jich nyní pro kvalifikované investory fungují desítky. Mezi ty významné patří například Generali Realitní fond, Amundi Realitní fond KB 2, Accolade Industrial Fund, ARETE Invest CEE II či ZDR Real Estate.

Konzervativní alternativa

„Češi mají tendenci tíhnout buď k vysoce rizikovým investicím ve stylu startupů a bitcoinu, nebo naopak k velmi konzervativním možnostem. Náš fond představuje alternativu k obojímu. Dle mého názoru nabízíme poměrně konzervativní investici, ale zároveň zajímavé zhodnocení,“ je přesvědčen Bank.

Také široká veřejnost má možnost investovat do nemovitostních fondů, a to do retailových. Do nich stačí vložit jen několik set korun. V portfoliích fondů jsou zastoupeny kancelářské budovy, logistické parky i maloobchodní prostory. Mezi největší fondy patří v tuzemsku ČS Nemovitostní, ZFP Realitní fond, Czech Real Estate Investment Fund, Conseq realitní, Investika a Fond Realita. Dle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dosáhly investice do fondů kolektivního investování nabízených v Česku na konci září 559 miliard korun. Od začátku roku narostl majetek v těchto fondech o dvě miliardy. Ve třetím čtvrtletí byly favoritem především fondy akciové a smíšené.

„Velké oblibě se těší také nemovitostní fondy, jejichž aktiva za třetí kvartál narostla o 1,3 miliardy korun,“ dodala Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.