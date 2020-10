Zakladatel firmy McAfee čelí obvinění z neplacení daní. Podle žalobců nepřiznal příjmy z propagace kryptoměn

Memphis (USA) Zakladatel americké antivirové společnosti McAfee byl obviněn, že se vyhýbá placení daní. John McAfee podle obžaloby nepřiznal příjmy z propagace kryptoměn, konzultací, veřejných vystoupení a z prodeje práv k dokumentu o svém životě. V pondělí to uvedli prokurátoři v americkém státě Tennessee. McAfee byl o víkendu zadržen ve Španělsku, informovala v úterý agentura Reuters.

Úřady obvinily McAfeeho z daňových úniků a z úmyslného nepodávání daňových přiznání už v červnu. Federální soud v Memphisu ale obvinění rozpečetil až v pondělí.



McAfee byl podle zdroje agentury Reuters z řad španělské policie zatčen v sobotu na barcelonském letišti, když se s britským pasem chystal odletět do Istanbulu. Nyní bude převezen do Madridu, kde počká na vydání do Spojených států, dodal zdroj.

McAfee založil jednu z prvních firem na tvorbu programů pro zajištění bezpečnosti na internetu. V minulosti už po něm pátraly americké úřady a také úřady ve středoamerickém státě Belize, kam se v roce 2008 odstěhoval z USA kvůli nižším daním. Do července 2019 byl zadržován v Dominikánské republice, kde jej vinili, že na své jachtě převážel zbraně.

Podle aktuálního obvinění v USA McAfee v letech 2014 až 2018 nepodával daňová přiznání, přestože získával podle žalobců značný příjem z několika zdrojů. Ty ale zřejmě neměly souvislost s firmou, která nese jeho jméno, sdělili státní zástupci. Pokud bude McAfee shledán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozí mu až 30 let vězení.