Zakladatel Twitteru Jack Dorsey daroval na boj proti koronaviru miliardu dolarů

Slíbenou částku vloží do svého charitativního fondu Start Small, a to ve formě akcií společnosti Square, kterou rovněž založil a kterou i řídí.



„Doufám, že to inspiruje ostatní k tomu, aby udělali něco podobného,“ uvedl třiačtyřicetiletý Dorsey. Neposkytl nicméně žádné podrobnější informace o tom, na jaké účely budou peníze v rámci boje proti koronaviru použity.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz