Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková doplnila orgán NERV, schválila to vláda

PRAHA Vláda v pondělí schválila jmenování podnikatelky Simony Kijonkové do Národní ekonomické rady vlády (NERV). Zakladatelku a spolumajitelku firmy Zásilkovna navrhlo do poradního orgánu kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Činnost rady obnovil kabinet 9. dubna. NERV tak nyní má 17 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Zatím jedinou ženou v radě byla ekonomka Ilona Švihlíková.

Předkládací zpráva charakterizuje dvaačtyřicetiletou Kijonkovou jako úspěšnou podnikatelku a investorku. „Svými zkušenostmi doplní velice vhodně NERV v oblasti inovační strategie, maloobchodu a zastoupí zde rovněž skupinu drobných živnostníků a řemeslníků,“ uvádí zpráva. Kijonková založila logistickou firmu Zásilkovna v roce 2010.

Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021. Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj.