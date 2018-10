Zákon, který měl zkrotit realitní makléře má opět zpoždění. Podle realitek v něm chybí zásadní věci

PRAHA Nová přísnější pravidla pro realitní makléře začnou platit později než se plánovalo. Původně měl zákon, který má za cíl usměrnit realitní kanceláře, vejít v platnost na začátku příštího roku. Tento termín se už ale nestihne, podle zjištění serveru Lidovky.cz se zákon o rok zpozdí. Podle oslovených realitních kanceláří se však ani po něm prostředí v tomto oboru nenarovná. Zákon má totiž podle nich mnoho nedostatků.

Současná podoba realitního zákonu je podle realitek nedostatečná. Nyní může tuto činnost dělat prakticky kdokoliv, právě to by se mělo změnit. Vymizeli by tak neprofesionální makléři. „Už několik let voláme po tom, aby se trh vyčistil od nepoctivců. Stále je totiž umožněn velký prostor k tomu, aby se objevovali makléři, kteří klientovi neposkytnout profesionální péči a zahrnou ho špatnými informacemi, což je velice nebezpečné,“ řekl Martin Fojtík, provozní ředitel společnosti Fincentrum Reality.

Makléřům by podle návrhu zákona neměla stačit pouze volná živnost, nově by si měli vyřídit živnost vázanou. Ta bude podmíněna adekvátním vzděláním nebo praxí. Momentálně zákon vzdělání a praxi neřeší.



Na novém realitním zákonu se začalo pracovat již v roce 2014. Ještě na začátku letošního roku ministerstvo pro místní rozvoj, v čele s ministryní Klárou Dostálovou, věřilo, že přísnější pravidla začnou platit od 1. ledna 2019. Do konce roku zbývá už jenom minimum času a zákon se teprve projednává v komisích Legislativní rady vlády. Pokud bude úspěšné, tak by se mělo do konce roku dostat na jednání vlády. To znamená, že by měl být schválený v průběhu příštího roku, od 1. ledna 2020 by pak měl začít platit.



Během letošního roku ministerstvo pro místní rozvoj probíralo návrh zákona s odborníky z branže. Připomínky měly i samotné realitní kanceláře. Ne všechny požadavky se však zapracovaly.

Realitní kanceláře: Zákon neřeší podstatu problému

„Současná podoba je velmi vzdálená původním verzím. Aktuální návrh například neřeší úschovy kupní ceny (uložení peněz z prodeje na svůj soukromý účet - pozn. red.). Zcela postrádáme možnost dohledu oborovou asociací, která by měla pravomoc a možnost kontrolovat kvalitu a odbornost makléřů. Hlavní důvody pro vznik zákona tak z našeho pohledu legislativní návrh vůbec neřeší,“ popsal pro Lidovky.cz generální ředitel společnosti RE/MAX Milan Žák.



Návrh zákonu podle Žáka výslovně nezakazuje brát realitním kancelářím úschovy na svůj účet. Realitky tak mohou volně nakládat s penězmi od klientů. Ty mohou následně investovat nebo s nimi manipulovat. „V momentě, kdy by měly peníze klientovi vrátit, tak může nastat problém,“ dodal Žák. Legislativní návrh podle něj pouze vágně formuluje, že zprostředkovatel není oprávněn nabízet nebo doporučovat zajištění plnění z realitní smlouvy jinak než prostřednictvím banky, notáře nebo advokáta. „Jsem přesvědčen, že zejména tato část návrhu by měla být formulována jasněji a přísněji,“ uvedl Milan Žák.



Všechny oslovené realitní kanceláře jsou pro zpřísnění pravidel v oboru. Zároveň však každá společnost upozorňuje na chybějící změny. „V zákoně podle mě chybí jednak přesnější definice zprostředkovatelské smlouvy a také povinnost realitní kanceláře být plátcem DPH, aby se zabránilo jeho únikům,“ dodal Ondřej Mašín, ředitel Bidli.



Seznam důvěryhodných makléřů nebude

Dalším pochybením je podle generálního ředitele Next Reality Roberta Hanzla absence seznamu realitních makléřů. Vést ho mělo ministerstvo pro místní rozvoj. Na seznamu měli být zapsáni makléři, kteří jsou důvěryhodní a prošli potřebnou kvalifikací. To by výrazně usnadnilo orientaci spotřebitelům. „Státní správa si podle mě nechce přidělávat starosti s nějakým seznamem a zařadili realitní makléře mezi vázanou živnost. Žádný veřejný seznam tak opět nebude,“ sdělil Hanzl, který je také člen asociační rady Asociace realitních kanceláří. Podle Hanzla se tak zákon nevylepšuje ale naopak upravuje k horšímu.



Ministerstvo pro místní rozvoj naopak tvrdí, že stěžejní body zákona jsou neměnné. Patří mezi ně například povinné pojištění, již zmíněný přesun činnosti do vázané živnosti a úprava definic, co vše mohou realitní makléři učinit. „Klient kanceláře bude mít při jednání s realitní kanceláří řadu jednostranných výhod, chráníme jej jako spotřebitele, jako slabší stranu smlouvy,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.



Podle informací Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) je účinnost zákona zatím pevně navržena od 1. ledna 2020. Realitní kanceláře doufají, že se tento termín už nebude posouvat. Všechno ale bude záležet na zákonodárcích.



Česko, ráj makléřů

Česká republika patří doslova k velmoci realitních makléřů. Podle dostupných údajů Českého statistického úřadu u nás působí téměř 14 500 realitních zprostředkovatelů. Podle ARK ČR má Česko nejmenší počet obyvatel na jednoho zprostředkovatele v Evropě.

Počet makléřů a realitních kanceláří mezi lety 2008 a 2018.

Podle odhadu ministerstva pro místní rozvoj by mělo za pět let v Česku působit okolo tří až čtyř tisíců realitních makléřů. „Počet makléřů je u nás absurdní. Ale nejde primárně o to, uměle redukovat počty. Jde hlavně o to, aby kvalitativní laťka byla nastavena stejně jako v ostatních zemích EU,“ uvedl generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka.