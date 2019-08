Zákon může zdražit pojistné. ‚Zdanění technických rezerv je absurdní,‘ tvrdí Česká pojišťovna

PRAHA Ministerstvo financí navrhuje, aby v příštích několika letech zaplatily pojišťovny do státní kasy asi 10,5 miliardy korun. Stát chce totiž jednorázově zdanit takzvané technické rezervy pojišťoven. Jde přitom o finanční prostředky, které mají tyto společnosti stranou na výplatu budoucích škod a pojistných událostí klientů.

Návrh přitom ve sněmovně prošel již prvním čtením. Podle zástupců pojišťoven to však může vést ke zdražení pojistek běžným klientům. Právě tématu zdanění technických rezerv se ve středu věnovala konference vydavatelství Mafra, Lidových novin a MF Dnes.



„Pojišťovnický sektor platí dlouhodobě daň z příjmů právnických osob kolem 2,6 miliardy korun. To není moc. Chápu, že nejde o tak velký sektor jako třeba bankovnictví, ale to platí ročně kolem 16 miliard korun. To je skutečně nepoměr. A je to tak proto, že si díky současné legislativě mohly upravovat tvorbou rezerv základ daně, a platit tak menší daň,“ řekla už dříve v rozhovoru s LN ministryně financí Alena Schillerová. Právě s touto tezí, kterou šéfka státní kasy zopakovala v minulosti již několikrát, účastníci panelu nesouhlasí.

„Rezervy tvořit musíme“

„Ministerstvo financí dnes tvrdí, že tvorba rezerv je v rukou pojišťoven. Tak to není. My dnes platíme daně a naše efektivní zdanění je vyšší než v případě například sektoru bank. Způsob vytváření rezerv je nám dnes uložen zákonem,“ uvedl na konferenci Dušan Quis, předseda představenstva Allianz pojišťovny. „Naši vlastníci nechtějí mít v Česku co nejvíce odložených prostředků v rezervách. Jejich cílem je vydělat v Česku, co nejvíce peněz,“ doplnil Quis, jehož pojišťovnu by navrhované zdanění vyšlo asi na 0,5 miliardy korun.

Stát chce, aby výše rezerv byla stanovena podle objektivnějších pravidel, konkrétně podle evropské směrnice Solventnost II. Právě rozdíl mezi výší rezerv pojišťoven podle současné legislativy a výší, kterou by mělo stanovit evropské nařízení, chce ministerstvo zdanit klasickou sazbou ve výši 19 procent.

„Solventnost II měla zajistit stabilitu celého trhu a stanovuje, jaké mají být minimální rezervy, aby trh byl bezpečný. Nebyla nicméně určena k tomu, aby se od ní odvíjel daňový základ. Úroveň solventnostních rezerv nepovažuji za dostatečně přiměřenou k tomu, abychom v dlouhém horizontu byli připraveni vždy krýt všechny závazky,“ říká Quis.

„Technické rezervy jsou v zásadě peníze klientů. Pojišťovny budou muset dostát svým závazkům z dnes existujících smluv. Není třeba se bát, že by neměly na jejich výplatu. U nových smluv, bude ale tento zákon jedním z faktorů, které povede trh k tomu, že pojistné bude zdražovat,“ upozorňuje pak Vladimír Bezděk, konzultant poradenské společnosti EY právě se specializací na pojišťovnictví.

V Evropě ojedinělý návrh

„Nejvíce mi na návrhu vadí jeho neodbornost. Došlo tady totiž ke zmatení pojmů rezerva a závazek. Technická rezerva je totiž něco jiného než podnikatelská rezerva. U podnikatelské rezervy jde o odkládání například na budoucí investice či bezpečnost firmy. U pojišťoven technická rezerva znamená závazek, respektive jde o peníze, které mají pojišťovny připravené, aby je v případě pojistné události vyplatily klientům. Je absurdní, aby byly tyto peníze zdaněny a nám pak hrozilo, že nebudeme mít na výplaty klientům,“ řekl další z diskutujících Petr Bohumský, místopředseda představenstva České pojišťovny.

Ta by státu odvedla na této „dani“ 3,5 miliardy korun, což je trojnásobek standardního odvodu. Podle Bohumského jde přitom rovněž o peníze, které si stát vybere teď, ale zároveň si o to sníží daňové příjmy z pojišťoven v ­následujících letech.

Experti tvrdí, že je návrh v evropském kontextu ojedinělý. Podle Bezděka by některé pojišťovny mohly začít uvažovat o tom, že by tu namísto dceřiné společnosti začaly působit formou pobočky, čímž by se dostaly do jiného daňového režimu. „Skutečně hrozí, že naši vlastníci budou uvažovat o změně na pobočku,“ připustil Quis.