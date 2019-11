Zařízení na měření rychlosti jsou stále chytřejší. Teď se učí poradit hasičům

V Česku jsou stále častěji v obcích ukazatele rychlosti projíždějících vozidel. Ty už ale jen nezobrazují prosté číslo. Nově už mají i kamery, vyhodnocují získaná data, mají meteostanice a postupně jim příbývají i další funkce. Mohou například zjišťovat, zda mají auta zaplacené povinné ručení a údaje rovnou předávat příslušným úřadům. Technický ředitel firmy GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY Michal Sedlák vysvětluje, že se přístroje snaží neustále vylepšovat. Ve stále větší míře se věnují i vážení projíždějících kamionů.

ADVERTORIAL

Kam se mohou ukazatele rychlosti dál vyvíjet?

Jsme schopni připojit i další informace: pozor náledí, pozor dopravní nehoda. Z jednoho kraje máme například požadavek na čtení ADR značek, tedy označení látek a předmětů, které nákladní vozidla převáží. Hasičský sbor by vyjel k nehodě a oni potřebují vědět, co danou lokalitou projíždělo, aby si svůj zásah mohli připravit. Naše přístroje to umějí přečíst. Připojená meteostanice může zase umožnit zobrazení informace o náledí. Výjezdy sypačů se plánují podle náhledových kamer a podle meteostanice. A ještě jedna zajímavost – naše systémy nemusí sloužit jen k měření rychlosti – používají dvě kamery, přehledovou a detailovou. Přehledová - protože zabírá větší úsek - slouží i pro prevenci kriminality.

Gemosy jsou v Praze dva. Gemos CZ a GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, v obou firmách působíte, proč jsou dvě?

Rozdělili jsme to, aby byl prostor a čas na vývoj. První firma se věnuje vývoji a výrobě, druhá prodeji a servisu.

GEMOS Je česká soukromá firma, která se specializuje na dopravní systémy. Sofistikovaná zařízení si sama vyvíjí. Řidiči se s produkty společnosti setkávají hlavně v obcích, kde měří rychlost. Firma je schopná také za jízdy zvážit nákladní automobily a kamiony. Více čtěte na www.gemos.cz.

Jaká je dnes poptávka po ukazatelích rychlosti?

Před koncem roku se máme skutečně co otáčet. Obce a města se buď snaží rychle utratit zbylé peníze, nebo připravují rozpočty na další rok, takže máme největší zatížení, jak z hlediska výroby, tak prodeje i projektových příprav. Po zbytek roku mají obce jiné starosti a teď to dohání.

Ukazatele děláte na míru, nebo jsou v každé obci stejné?

Snažíme se nedělat jednolité věci, vycházíme zákazníkům vstříc. Naše výrobky jsou konfigurovatelné, dostávají přídavné moduly - už jsou to inteligentní produkty.

Proč inteligentní?

Do určité míry dokáží komunikovat s řidičem. Už mu můžeme ukázat i text podle jeho rychlosti nebo jeho registrační značku. Můžeme zjišťovat, zda má auto zaplacené povinné ručení, učíme naše přístroje zjišťovat, jestli projíždějící vozidla mají platnou technickou kontrolu. Pokud ne, můžeme takové informace předávat na příslušná místa. Proto hovoříme o inteligentním zařízení, neustále to zdokonalujeme a učíme nové a nové věci.

Nápis „Zpomal!“ už nestačí?

To je málo. Šoférům nákladních vozidel můžeme připomenout a ukázat, že jedou někam, kde platí zákaz jejich vjezdu. Všechno jde nastavit, a to i online. Zařízení je také schopno si přivolat součinnost městské policie.

Takže ukazatel rychlosti, který mě dosud jen informoval, může jednoho dne posílat informace policii?

Ano, je to možné. Už jsou signály, že se příští rok začnou zapojovat i represivní části. Ty moduly jde připojit až po instalaci, až když to vyžaduje situace. Můžeme je obcím, které projeví zájem, i zapůjčit. Když řidiči nezpomalí, ani když se jim zobrazí jejich registrační značka, zařízení městské policii předá přestupkové dokumenty. Nechceme a není náš zájem provádět na silnicích represi, upřednostňujeme cestu prevence. Snažíme se měnit chování řidičů. Upozornit je na přechod, na školu či školku. Pracujeme i na tom, aby naše zařízení umělo specifikovat časy, kdy je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při projíždění kolem školy - například od sedmi do osmi, a pak se zase chovalo trochu jinak.

Začali jste dělat i dynamické vážení aut za jízdy, to je docela rarita i ve světě ne?

Česká republika zavedla automatické vážení jako první na světě. Prošli jsme si velmi těžkým obdobím, co se legislativy týká. Uvést to na trh bylo náročné, ale nyní mají naše váhy ve Středočeském kraji a na Vysočině. Už běží i dvě pro Ředitelství silnic a dálnic. Kontrétně na plzeňské D5 a ústecké D8 a připravujeme jejich přechod do represivní části. Provozovateli vozidla přijde vážní lístek s příkazem k úhradě.

Nevyhýbají se tomu řidiči?

Občas. Jezdí po krajnici a jedou jen půlkou kol. Zatím to není trestané, ale dokumentace k tomu existuje. Vyhýbání se váze je přestupek, nehledě na to, že přejíždí do protisměru přes dvojitou čáru.

Neexistuje nějaké legislativní omezení, pokud pracujete s registračními značkami?

Pokud obec získá povolení, čísla značek posíláme policii. Svit značky netrvá dlouho a zobrazuje se, jen pokud vozidlo nesníží rychlost. Z praxe je zřejmé, že když se číslo ukáže, řidiči vždy zareagují. Prostě adresná kritika - když nezareagují na zobrazenou rychlost, ani na nápis zpomalte nebo pozor děti, tak musíme přitlačit víc a zobrazíme značku. Funguje to. U běžného ukazatele je účinek mezi 20 a 25 procenty, při zobrazení registrační značky sníží rychlost přes 80 procent řidičů.

To je proti obyčejnému ukazateli významný rozdíl.

Rychlostí vyšší než 56 -57 kilometrů v hodině jede podle statistik v obci 12- 13 procent. Překročení o 15 - 20 kilometrů v hodině zaznamenáváme už jen u jednoho procenta. Ale o to je ta rychlost nebezpečnější. I makety, které rovněž vyrábíme, na 60 - 70 procent plní svůj účel, tedy snižují rychlost řidičů. Na silnici v rychlosti nepoznáte, jestli je to funkční. Nejde o pokuty, jde o zklidnění dopravy. Pokuta by měla být až to poslední, kdy už není kudy kam. V minulosti jsme měli zastavovací semafory. Dávaly řidičům červeným signálem najevo, že jede rychle. Ale ty jsou už zakázané. Bylo řečeno, že je to zneužití červeného signálu. Už se nesmí instalovat nové. Proto nabízíme inteligentní ukazatele.

Když mají nové systémy inteligentního monitoru tolik lepších funkcí a o tolik lepší účinnost, jak se liší cenově?

Nejlevnější obyčejný ukazatel se dá pořídit za 30 tisíc bez daně. Inteligentní začíná někde na 107 tisících. Za 129 tisíc dostanete plnou verzi, které má všechny vymoženosti - je online, obec či policejní oddělení s ním může komunikovat. Na většinu námi vyráběných zařízení lze získat dotace od SFDI nebo od krajů.

Jaký je o ně zájem?

Pokud jde o inteligentní ukazatele, oproti loňsku je poptávka vyšší asi o sto procent. Zapojili jsme represivní prvky a konkurence zaspala. Stále vylepšujeme a doplňujeme další funkce. Zákazníky teď nově zajímají už zmíněné zákazy vjezdu nákladních vozidel. Obce mají strach, že kamiony budou objíždět nová mýta. Pro nás je to jeden z modulů. Zákazníci jsou spokojeni se základem, pak si k tomu dokoupí další věci. Budou chtít řešit problém s rychlostí projíždějících řidičů, doplní se modul pro represi. Někoho zajímají dopravní průzkumy, jaké kategorie vozidel překračují rychlost. Některé věci chtějí obce sdílet s veřejností. A pokud se zastupitelstvo obává zvýšeného rizika kriminality je možné to zařízení mít i v rámci prevence kriminality.