Zavření průmyslu bychom přežili, říká majitel Bestu Březina. Důvěra ve vládu je ale podle něj zoufale nízká

Praha Tomáš Březina, majitel firmy Best a jeden z kapitánů průmyslu v Česku, je tak trochu jiný podnikatel. Koronakrize sice nepostihla jeho betonový byznys tolik jako krize v roce 2008, ale i tak by v boji s covidem neváhal za určitých podmínek nastolit tvrdý lockdown. „Musely by s tím být samozřejmě spojené nějaké smysluplnější a realističtější kompenzace,“ říká Březina v rozhovoru.

Tomáš Březina vždy říkal, co si myslí, a často si nebere servítky. Krátce po revoluci v roce 1989 vybudoval na zelené louce, přesněji uprostřed lesů na severním Plzeňsku firmu Best, která je nyní s ročním ziskem kolem sta milionů korun a obratem 1,5 miliardy v Česku dominantním výrobcem betonových stavebních prvků. Po jeho zámkové dlažbě šlapou lidé ve většině měst a obcí republiky.



Celou svou kariéru hájí pravicový styl politiky. Firmy i stát mohou podle něj utrácet jen tolik, kolik dokážou vydělat. O to víc ho děsí současné poměry. „Politici si klidně stoupnou před lidi a oznámí jim, že rozvrátili státní finance tak, jak by to žádná rodina se svými penězi nikdy neudělala,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Jak vás ovlivňuje třeba povinné testování zaměstnanců?

Z finanční stránky a také, řekněme, po psychologické stránce. Všude tam, kde dochází ke kumulaci lidí, mělo tvrdé opatření přijít mnohem dřív a nějak systémově. To, že nyní reagujeme až v takto závažné situaci, považuji za selhání vlády. Odborníci už loni takové opatření navrhovali. A teď premiér a ministři vystoupí a do dvou dnů to chtějí po firmách. Bez přípravy nebo včasného upozornění. Nakupte si testy sami, shánějte si je, kde chcete, ale ať je to honem.