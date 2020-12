Zboží je dost a tlačenice nehrozí. Obchodníci popisují, jak proběhl první týden od znovuotevření prodejen

PRAHA Kamenné prodejny jsou znovu otevřené. Jak dlouho tento stav potrvá, však není vzhledem k vývoji epidemie jisté. Přesto obchodní centra nejsou přeplněná. Útokem vzali lidé jen některé obchody, zejména ty s obuví a s oblečením.

V pondělí může vláda rozhodnout o návratu do 4. stupně PES, uvedl Blatný. Všechny obchody by zůstaly otevřené

Minulý týden ve čtvrtek přišel obchodníky dlouho očekávaný okamžik: kamenné prodejny a služby mohly znovu otevřít. „Přestože byla návštěvnost v těchto dnech v některých obchodních centrech vyšší než v minulém roce, žádné dramatické fronty ani tlačenice se nekonaly,“ konstatuje Tomáš Míček, vedoucí oddělení retail sektoru a správy obchodních center realitně-poradenské společnosti CBRE, která spravuje desítku nákupních center a 12 retailových parků. Občas lidé museli kvůli omezení počtu zákazníků vyčkávat před prodejnami s obuví, dětským oblečením, kadeřnictvími či nehtovými studii.

O víkendu se pak podle Asociace nákupních center dostala návštěvnost průměrně na 75 až 80 procent loňských čísel. Například pražské Palladium ale podle agentury ČTK zaznamenalo návštěvnost proti loňsku jen zhruba poloviční, v sobotu tam přišlo zhruba kolem 30 tisíc zákazníků. Naproti tomu do centra Fashion Arena Prague Outlet v pražských Štěrboholech přišlo o 13,5 procenta více lidí než loni. Aby předešli hromadění zákazníků, prodloužili tu o víkendech otevírací dobu.

Provoz je zatím plynulý

V rámci větších center jde ale spíše o výjimku. „Celou situaci nyní s obchody vyhodnocujeme. Od některých požadavky na rozšíření otevírací doby již máme. Jedná se však spíše o jednotky,“ popisuje situaci v obchodním centru v Plzni Pavel Urban, marketingový manažer CBRE. Další vývoj bude záležet na návštěvnosti, zatím většina volí spíše vyčkávací taktiku.

Totéž potvrzují sami obchodníci. S kapacitou nemají ani přes omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních zatím žádné větší problémy. Například prodejny Datartu, kterých je celkem 107, mají nejčastěji plochu okolo 500 metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 30 lidem mezi regály.

V největších prodejnách Alpine Pro v Brněnské Olympii a na pražském Chodově může být v jeden okamžik až 13 osob, na menších prodejnách nejčastěji šest.

„Zatím jsme fronty před našimi obchody nezaznamenali. Provoz je plynulý,“ potvrzuje Václav Hrbek, generální ředitel Alpine Pro. A to přesto, že zájem o nákup byl u nich vysoký. „Bylo vidět, že lidé jsou rádi, že si mohou věci opět vyzkoušet,“ říká Hrbek. Tržby jim tak ve srovnání se stejným víkendem loni narostly o desítky procent. „Nemůžeme je ale stoprocentně srovnávat s ohledem na odloženou spotřebu zákazníků, kdy nemohli přes 40 dní obchody navštívit,“ dodal.

Sklady jsou plné

Rozšíření otevírací doby nechystají ani menší obchody, zvláště pokud kamenné prodejny jsou spíše doplněním e-shopu. „Zákazníci jsou po znovuotevření našich obchodů opatrní, není jich tolik jako loni před Vánocemi,“ konstatuje Jan Sedloň, brand manažer Footshopu. Dodává ale, že si lidé patrně zvykli na nákup online, kde mohou nyní využít lhůtu až 45 dnů na vrácení zboží.

Obavy zákazníci nemusí mít ani o množství zboží. Obchodníci hlásí plné sklady. „Máme dostatečné zásoby zimní lyžařské kolekce, která je v prosinci u zákazníků nejžádanější, a daří se nám dobře prodávat i podzimní kolekci,“ říká Hrbek. Také Footshop či Aktin, který prodává zdravou a sportovní výživu a další sportovní zboží, potvrzují dostatečné množství zboží pro kamenné prodejny i online prodej. Rovněž Koralky.cz, což jsou obchody a e-shop s komponenty pro výrobu šperků, uvádí, že požadavky zákazníků dokážou z aktuálních zásob uspokojit.

Na sezonu se dostatečně předzásobili i prodejci elektro zboží. „Nicméně s ohledem na zpožděné dodávky od výrobců nelze zaručit dostupnost některých produktů na trhu. To se týká například kuchyňských robotů, notebooků a herních konzolí,“ uvedla Eva Kočicová, mluvčí Datartu.

Bezpečí především

Češi po uvolnění vyrazili ve velkém na nákupy. Obchody počítají zákazníky i lžícemi na boty

Obchody jsou tedy připraveny. A to po všech stránkách, i co se týče bezpečnosti. Přímo v prodejnách a před nimi si množství lidí a rozestupy hlídá každý obchod sám za pomoci svých pracovníků.

Důkladně se připravila i obchodní centra. A nezůstalo jen u informačních tabulí, nálepek na zemi či rozhlasových spotů. „Ve všech centrech, která máme ve správě, došlo také k navýšení počtu pracovníků bezpečnostní služby, která pomáhá koordinovat zákazníky tak, aby nedocházelo k porušování opatření,“ uvedl Míček. Ochranka situaci monitoruje a v případě problémů je schopna zasáhnout, jsou k tomu proškoleni,“ ujistil. Mají také bránit shlukování lidí a dohlédnout na dodržování ostatních nařízení.

Omezeny jsou odpočinkové zóny. Některá místa pro sezení jsou buď zcela uzavřena, nebo jsou upravena tak, aby vedle sebe nemohlo sedět více osob. Regulované jsou i gastroprovozy. Restaurace a kavárny, jež disponují vlastními stoly a židlemi, mohou mít otevřeno i s možností konzumace na místě. Kapacita je samozřejmě limitovaná na 50 procent a nejvýše čtyři lidi u stolu. V občerstveních v takzvaných food court zónách, kde jsou stoly a židle sdílené více provozovnami, je možný jen prodej přes okénko, konzumace na místě není možná.

„Dětské koutky jsou z nařízení vlády a systému PES uzavřené,“ říká Urban. Stejné pravidlo platí i pro možnost připojit se k wi-fi.

Zajít můžete i na trhy

Od 3. prosince se mohly znovu rozběhnout i venkovní trhy. Samozřejmě za zpřísněných podmínek. „Nutné jsou čtyřmetrové rozestupy mezi stánky, dezinfekce na každém stánku, platí zákaz konzumace potravin a nápojů na místě a klasické 3R, tedy roušky, rozestupy a čisté ruce,“ popisuje Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť ČR.

Typické vánoční trhy pořádané městy přesto na většině míst nejsou a nebudou. A když, tak hodně redukované. Naopak klasické farmářské trhy, doplněné i o vánoční zboží, jejich organizátoři často spustili hned minulý víkend. „Díky tomu, že konání farmářských i vánočních trhů bylo či je omezeno či znemožněno, je zájem mezi prodejci enormní,“ doplňuje Sedláček.

V Praze jsou tak naplánované například farmářské trhy na Heřmaňáku a na Náplavce, a to na tuto i příští sobotu (12. a 19. 12.), na Kubáni dokonce každé úterý, čtvrtek a sobotu až do 22. prosince. Několikrát týdně budou až do 23. prosince probíhat vánoční trhy také třeba na Žižkárně v Českých Budějovicích.