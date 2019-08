Zemřel průmyslník Ferdinand Piëch, vnuk Ferdinanda Porscheho a dlouholetý šéf Volkswagenu

BERLÍN Ve věku 82 let zemřel rakouský automobilový průmyslník Ferdinand Piëch, který byl vnukem vratislavického rodáka Ferdinanda Porscheho, tvůrce legendárního lidového vozu Volkswagen známého jako VW Brouk. S odvoláním na informace z rodinných kruhů o tom dnes informovaly německé deníky Bild a Handelsblatt.

Portál Focus uvedl, že Piëch v neděli zkolaboval v restauraci v bavorském Rosenheimu, kde byl se svou ženou. Po převozu do místní nemocnice zemřel, dodal server. Přesná příčina smrti známa není a ke skonu se zatím rodina oficiálně nevyjádřila.



Vídeňský rodák Piëch byl synem dcery automobilového průkopníka Ferdinanda Porsche Louisy a rakouského právníka a nacisty Antona Piëcha. Vystudoval strojní inženýrství na prestižní curyšské polytechnice a kariéru zahájil v automobilce Porsche jako konstruktér.

Piëch stál řadu let v čele koncernu Volkswagen a měl velkou zásluhu na jeho expanzi a dnešní podobě. V lednu 1993, kdy se Volkswagen zmítal v krizi a výrazně prodělával, byl Piëch zvolen šéfem koncernu VW. Podařilo se mu VW nejen stabilizovat, ale obrátit jej i na cestu na vrchol automobilového průmyslu. Za Piëchova vedení se koncern, do kterého na počátku 90. let patřily značky VW, Audi, Seat a Škoda, rozrostl o luxusní Bentley a výrobce supersportů Lamborghini a Bugatti. Volkswagen také vstoupil na pole výroby nákladních vozů, když v roce 2000 koupil první akcie švédské automobilky Scania a Piëch usedl do jejího vedení.

V roce 2002, tedy v 65 letech, opustil Ferdinand Piëch místo výkonného ředitele Volkswagenu a zamířil do čela dozorčí rady, i nadále ale výrazně zasahoval do běžného chodu firmy. V roce 2006 se tak dostal do sporu s výkonným šéfem Volkswagenu, svým bezprostředním nástupcem Berndem Pischetsriederem. Rozdílné názory na další rozvoj firmy pak vedly k Pischetsriederově rezignaci. V čele VW jej v roce 2007 nahradil Martin Winterkorn, který naopak byl příčinou Piëchova odchodu z vedení VW. Piëch odmítal Winterkornovi prodloužit smlouvu, po své prohře, kdy řídicí výbor dozorčí rady vyjádřil Winterkornovi podporu, v dubnu 2015 odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady.