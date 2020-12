Zkrachovalá Mladá fronta by z prodeje několika částí mohla získat až 50 milionů korun

České Budějovice Z vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci, lze prodat čtyři části, firma by tak získala až 50 milionů Kč. Jsou to Business online, knižní divize nebo časopisy Puntík i Tečka. Na jednání věřitelského výboru to řekla insolvenční správkyně Petra Hýsková. Když soud nezastaví provoz firmy, rozpadne se do několika dní sama, řekli Hýsková a generální ředitel Mladé fronty Karel Novotný. Správkyně zpracuje na žádost věřitelů do pondělí písemnou analýzu.

Zkrachovalá Mladá fronta by se mohla prodat po částech. Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony korun Hýsková navrhla, aby soud ukončil provoz Mladé fronty. Firma má nulový provozní kapitál. Všechny peníze na účtech jsou podle Hýskové zajištěné na základě úvěrové smlouvy ve prospěch CPI Property Group, jednoho ze zajištěných věřitelů, je tak paralyzované cash flow. „Nezbývá než provoz závodu zastavit, pohledávky stále narůstají. Věřím, že soud si učinil obrázek a že o návrhu velmi rychle rozhodne. Pokud bychom nezastavili závod řízeně, rozpadne se samovolně,“ řekla Hýsková.

Firmě CPI, jejímž většinovým vlastníkem je Radovan Vítek, dluží vydavatelství 23,2 milionu Kč a úrok. Tak vysoký úvěr CPI poskytla Mladé frontě, dosud vydavatelství nevrátilo nic, úvěr byl splatný 18. května. Insolvenční správkyně žádá soud, aby ukončil provoz vydavatelství Mladá fronta Mladá fronta dluží zaměstnancům výplaty za říjen, listopad i prosinec. Věřitelé požádali správkyni, aby do pondělí připravila písemnou analýzu, v jakém stavu firma je. Kumulovaná ztráta Mladé fronty je podle insolvenčního rejstříku téměř 200 milionů. Zapodstatové pohledávky jsou 72,9 milionu. Prodat vydavatelství jako celek je podle Hýskové nereálné, protože „jediný vážný zájemce“, firma Cimex Invest avizovala, že bude dělat audit do února. Cimex Invest nabídla až 45 milionů. Hýsková eviduje 16 zájemců o koupi dílčích částí vydavatelství. Věřitelé řekli, že dostávají málo podkladů, i proto nepodpořili možný odkup částí Mladé fronty. „Neblokujeme žádný prodej ani provoz, i CPI jako zajištěný věřitel sdělil, že pakliže dostane podněty, vyjádří se a je připraven podpořit provoz Mladé fronty. O písemné podklady žádáme od září, proč některým lidem bylo zaplaceno a některým ne. Společnost od února do října prohospodařila 120 milionů na pohledávkách,“ řekla Adéla Gajdová, právnička zajištěného věřitele Crane Constancy Investments. Vydavatelství má podle Novotného asi 140 zaměstnanců, za poslední měsíc odešlo osm procent všech, jak řekl. „Situace je kritická, bez okamžité vidiny na odblokování prodeje závodu nebo jeho dílčích částí přestane v řádu dnů existovat vnitřní struktura firmy,“ řekl Novotný. Na vydavatelství Mladá fronta vyhlásil krajský soud v Českých Budějovicích konkurz v listopadu. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun.