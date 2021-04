Zoom omezuje své služby v Rusku, nechce mít nic společného s Kremlem. Sankce jsou strašákem

Společnost provozující platformu pro konferenční videohovory Zoom podle deníku Kommersant omezila v Rusku přístup ke svým službám vládním agenturám a státním společnostem. Stejně postupovala i v okolních zemích, tzv. Společenství nezávislých států.

Obchodní partner pro tuto oblast RightConf na konci března informoval tamní partnery o stažení licence pro subjekty spojené s ruským státem. Za tímto rozhodnutím pravděpodobně stojí obavy z případných sankcí. Zoom totiž cílí především na USA. „Společnost se snaží předejít pomluvám, které by mohly podkopat její image,“ popsal Dmitrij Odintsov, ředitel vývoje TrueConf, pro Kommersant. Též by se podle odborníků mohla obávat znehodnocení akcií na burze.

Zástupci Zoomu zároveň popřeli, že by užívání své platformy zakázali uživatelům ve veřejném sektoru - třeba ve školství. Kreml také zaurgoval ruské společnosti, aby k této videotelefonní platformě našly vlastní alternativu. Zároveň pohrozil blokací služeb oblíbeného komunikačního kanálu.

Americká společnost je výrazným hráčem na trhu, obsazuje asi čtvrtinu toho ruského, nicméně její zisky dosahují zlomku toho, co vydělá jinde. Od roku 2020 se ale zúčastnila několika tendrů spojených s provozováním služeb ve školství, kde nabízela svoje know how ruským univerzitám a vysokým školám. Po omezení služeb ale není jasné, zda se omezení služeb vztahuje i na provozování komunikace ve školství.

Podle listu Kommersant představitelé ruských univerzit tápou, zda Zoom mohou používat, nebo ne.