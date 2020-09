Středula: Vládní snížení daní je hazard. Vzniklý schodek zaplatí podle něj především zaměstnanci

Praha Zrušení superhrubé mzdy tak, jak jej připravuje vláda, je špatně. Je o tom přesvědčen šéf největší odborové centrály Josef Středula. Podle něj totiž neexistuje plán, čím nahradit následný 150miliardový výpadek příjmů. V Rozhovoru týdne proto vládu nabádá, aby od svého záměru odstoupila.

„Ony obrovské chybějící částky se pravděpodobně dají získat jen velmi málo způsoby. Například zvýšením daně z přidané hodnoty u snížené sazby, kde jsou i potraviny. Takže to zaplatí ten, komu se teď takzvaně přidá,“ přemýšlí Středula.



Odborářský předák v rozhovoru upozorňuje, že naplnit státní kasu po zrušení superhrubé mzdy nevyřeší navyšování spotřebních daní na alkohol nebo tabák. Příjmy z nich by podle něj představovaly pouhé „drobné“. Vláda by proto finance mohla získat například navyšováním daní na paliva. „A to se týká toho nejposlednějšího,“ říká Středula.



Lidovky.cz: Co říkáte plánovanému zrušení superhrubé mzdy?

Je to špatně. Udělala se obrovská chyba. Už když se superhrubá mzda zavedla. Od počátku jsme byli proti. Tudíž bychom teď měli být pro její zrušení. Jenomže způsob, jak má být zrušena, by měl respektovat podmínky, z nichž vyšla. Měli bychom se vrátit k daňové progresi. A živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné by měli mít vyšší zdanění, ale také možnost odečítat si od daňového základu sociální a zdravotní pojištění. Tohle by bylo zrušení superhrubé mzdy. A ne to, co se navrhuje. To je nový systém, který ve svém důsledku z veřejných rozpočtů vytáhne částku kolem 110 miliard korun.