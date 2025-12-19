Firmy pomáhají: Na Štědrý den zavřeno. Zaměstnanci PENNY stráví Vánoce doma

Ráno snídaně s vánočkou, společné chvíle v kruhu rodiny a blízkých, přípravy na Štědrý večer. „Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě,“ říká Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů PENNY.
Otevírací doby v prodejnách PENNY během vánočních svátků:
Uzavření téměř 440 prodejen 24. prosince je součástí dlouhodobého odpovědného a vstřícného přístupu společnosti k zaměstnancům, kterým PENNY podporuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Jako poděkování obdrží všichni zaměstnanci také dárkovou kartu PENNY v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v rámci celé sítě.
„Naši zákazníci jsou na tuto událost zvyklí a běžně nakupují s předstihem. Na závěr adventu jsme pro ně tradičně připravili řadu atraktivních nabídek i dostatečné zásoby, aby mohli pohodlně pořídit vše potřebné ještě před Štědrým dnem,“ doplňuje Michal Batelka.
V týdnu od 15. do 23. prosince 2025 bude otevírací doba ve všech prodejnách PENNY prodloužena až do 21 hodin, výjimku tvoří vybrané pražské prodejny se standardní otevírací dobou od 7 do 22 hodin, pro které se provozní doba nemění.