Britské firmy si čtyřdenní pracovní týden chválí. Polovina ho zavedla natrvalo

Největší projekt svého druhu na světě v Británii fungoval šest měsíců, a to ve druhé polovině roku 2022. Režim si dosud ponechalo 54 firem a organizací, 31 z nich trvale, uvádí The Guardian. V únoru začala stejný model testovat skotská státní správa. Edinburgh Londýnu vzkázal, že úředníci by měli jít soukromému sektoru příkladem.

Část firem v testu dala zaměstnancům možnost pracovat čtyři dny v týdnu, část jich ponechala pět dní, ale zkrátila denní pracovní dobu. Někteří manažeři upozornili, že na rozdíl od zaměstnanců se opatření někdy nesetkalo s pochopením u klientů, kteří se dožadovali setkání v konkrétní dny.

Analýza spokojenosti firem s projektem ukázala „skutečné a dlouhodobé“ účinky. „Fyzické a duševní zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jsou (po roce) výrazně lepší než po šesti měsících. Zlepšení v oblasti vyhoření a životní spokojenosti se udrželo na stejné úrovni,“ uvedla spoluautorka studie a profesorka sociologie na Boston College Juliet Schorová.

Ředitel Svazu britského průmyslu Matthew Percival ale varuje, že čtyřdenní týden zdaleka nevyhovuje všem a v mnoha průmyslových odvětvích se podle něj nevyplatí. „Pokud na to firmy mají prostředky, tak budou zvažovat, zda je vynaloží na nabídku zkráceného pracovního týdne nebo třeba na zvýšení mezd, příspěvků na důchod, placenou rodičovskou dovolenou nebo příspěvky na zdravotní péči,“ popisuje dilema průmyslníků Percival.