  16:16
Po bývalém podnikateli a českém exsenátorovi Václavu Fischerovi vyhlásili v Německu pátrání. Podle tamních médií se údajně ve dvou případech dopustil zneužití stání podpory. Proto ho nyní hledá státní zastupitelství v Hamburku.
Václav Fischer v Show Jana Krause

Václav Fischer v Show Jana Krause | foto: FTV Prima

Podnikatel Václav Fischer u soudu. (12. srpna 2009)
Václav Fischer
Václav Fischer v Show Jana Krause
O Fischerových problémech informoval německý deník Bild. „U státního zastupitelství v Hamburku jsou vedena dvě řízení, která jsou obě předběžně zastavena kvůli nepřítomnosti obviněného. V obou případech probíhá pátrání po jeho pobytu,“ řekla listu mluvčí úřadu Mia Sperling-Karstensová.

Vyšetřovatelé podle ní hledali Fischerovu adresu, příkaz k jeho zatčení však vydán nebyl. V pondělí podle Sperlingové-Karstensové Fischer sdělil úřadu adresu, na které je dostupný. „Adresu zkontrolujeme a následně rozhodneme o pokračování řízení,“ dodala. List Bild, který je s Fischerem v kontaktu, uvedl, že mu podnikatel řekl, že žije v Praze.

Podnětem k vyšetřování byla oznámení Spolkové agentury práce z 22. prosince 2021 a z 23. listopadu 2023, uvedl Bild. V prvním řízení je Fischer obviněn, že jako jednatel společnosti předstíráním nepravdivých skutečností získal příspěvek na tzv. kurzarbeit a prostředky na sociální pojištění, aniž na ně měl nárok. Ve druhém řízení z roku 2023 jde rovněž o státní podporu, které měl podnikatel Fischer neoprávněně inkasovat.

„Podle zjištění měl obviněný jako majitel firmy v souvislosti s pandemií covid-19 prostřednictvím klamání o skutečnostech požádat o příspěvek na zkrácenou práci a o refundace příspěvků na sociální pojištění a tyto prostředky alespoň částečně získat,“ uvedla Sperling-Karstensová.

O podnikatelských aktivitách Václava Fischera v Německu média v posledních týdnech obsáhle informují. Jeho firma Fischer Air čelí ostré kritice za prodej letenek na spoje, které ale nikdy neodstartovaly. Lidé zůstali bez letenek i bez peněz.

„To se v Německu ještě nestalo. Koupíte si letenku a ta letecká společnost přitom vůbec neexistuje. To jsem nezažil,“ říká například Frank Ochse, který se v redakci Bildu věnuje cenovým srovnáním a odhalováním nekalých praktik.

Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízejí spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu, zákazníci si ovšem stěžují na přesouvání a rušení letů i nulovou komunikaci.

Jeden z poškozených zákazníků například zaplatil za dvě letenky na Gran Canarii téměř 700 eur, tedy zhruba 17 000 korun. Let byl nejprve zrušen, poté znovu potvrzen a následně opět odvolán. Peníze muž dosud neobdržel. Další žena přišla o zhruba 1 200 eur za rodinný let na Krétu.

Fischerova firma má sídlit v německém Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Podle médií však na uvedené adrese žádná kancelář neexistuje.

Fischer navíc nemá zatím povolení aerolinky provozovat, píše Bild - potvrdil mu to mimo jiné německý Spolkový úřad pro leteckou dopravu (LBA) i příslušný úřad na Slovensku. Na tamní instituce se Bild obrátil proto, že mu Fischer minulý týden řekl, že založil aerolinky Fischer Air právě na Slovensku a provoz zahájí v květnu s letadlem Boeing 737-800.

Další letadlo podle něj bude k dispozici v listopadu. Do té doby společnost Fischer Reisen bude klienty dopravovat charterovými lety, uvedl podnikatel. Mediální pozornost, které se v posledních týdnech Fischer Air dostalo, podle vyjádření poskytnutého Bildu způsobila společnosti velké škody.

