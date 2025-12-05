Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních se nachází ve 1. patře obchodního domu Máj, v rohu food courtu mezi asijským podnikem Mi Sushi a řeckou restaurací YAYA’s Meat & Seafood.
Samotná restaurace pojme přibližně padesát hostů, další desítky míst poskytuje okolní food hall. „Na první týdny jsme připraveni a obchodní dům nám dokonce vyhradil extra místa přímo pro Five Guys,“ říká šéf kuchyně Martin Levec.
U vstupu okamžitě zaujmou červeno-bílé pytle s bramborami dováženými z Holandska. „Jde o odrůdu, která našim hranolkům dává správnou chuť, právě díky tomu, že roste u moře,“ vysvětluje Levec.
Ti, kdo znají Five Guys ze zahraničí, míří nejprve k praženým neloupaným burákům, které si lze nabírat zdarma a bez omezení.
V české pobočce zatím chybí samoobslužné kiosky. „Není to chyba, je to záměr,“ říká Levec. „Kiosky dorazí během dvou měsíců. Chceme nejdřív zvládnout první nápor a naučit hosty, jak si u nás správně sestavit svůj burger.“
Burger může být malý, velký nebo trojitý – podle toho, jaký hlad návštěvníka přivedl. Host si nejprve zvolí velikost a počet plátků masa, následně vybírá z nabídky ingrediencí. Základní varianta zahrnuje maso, případně sýr či slaninu, a k tomu až třiadvacet bezplatných doplňků od salátu přes houby až po různé omáčky. Není problém přidat všechny najednou.
Kdo si neví rady, může se obrátit na personál. Na směně je čtrnáct zaměstnanců, celkem jich pobočka má sedmdesát včetně deseti manažerů. První týden přijeli pomoci i zkušení kolegové ze zahraničí – z USA, Holandska či Hongkongu. Restaurace je připravená denně odbavit až dva tisíce objednávek v hodnotě kolem jednoho milionu korun.
Five Guys v Praze
Přípravu lze sledovat naživo: kuchyně je otevřená a funguje jako dobře organizovaná manufaktura. Každý zaměstnanec má svůj úsek – někdo griluje maso, další připravuje housky, jiný přidává zeleninu a omáčky. Objednávka se balí do papírového pytlíku a na závěr zaměstnanec nahlas vyvolá číslo. „V zahraničí je nutné bedlivě poslouchat, tady to nepřehlédnete. A je příjemné slyšet rodný jazyk,“ dodává Levec.
Pagery, tácy ani digitální tabule tu nenajdete. Host si vše odnese v papírovém balení a může jíst na místě nebo si jídlo vzít s sebou.
Ceny vyšší, ale burger velký
Five Guys patří i v USA k dražším řetězcům. Malý hamburger stojí 175 korun, se sýrem a slaninou 215 korun. Velký cheeseburger vyjde na 295 korun. Neomezeně dostupné jsou kečupy a majonézy značky Heinz.
K burgeru patří hranolky, klasické nebo s cajunským kořením. Malé stojí 125 korun, střední 155 a největší 185 korun – porce bývají výrazné a často se nedají dojíst.
Nechybí ani bezedné kelímky na nápoje z postmixu za 85 korun. V nabídce jsou převážně nápoje Coca-Coly.
Na závěr nesmí chybět ani mléčný koktejl (Milkshake) za 155 korun. Vybírat lze z devíti příchutí, od vanilky přes slaný karamel až po arašídové máslo. Speciální příchuť slaniny příjemně překvapí.
Přehled cen:
Čerstvé suroviny, nic mraženého
Větrání je výkonné, takže v prostoru není cítit smažení ani grilování. Pobočka nepoužívá mikrovlnky ani mrazáky – všechny ingredience jsou čerstvé, jak potvrzuje Martin Levec. Jde o základní princip Five Guys.
Jednotlivé suroviny se dovážejí z různých koutů světa. Maso pochází z Irska a splňuje přísné podmínky chovu – tři týdny před porážkou nedostává skot žádná antibiotika a je v klidu. Poměr tuku je přibližně 20 procent a maso se opéká na well done, přesto zůstává šťavnaté.
Slanina pochází z Polska a do burgerů se připravuje opravdu dokřupava, housky se vozí z Rakouska. Jedinými lokálními surovinami je zelenina, kterou zajišťuje Titbit. Podle Levce momentálně žádnou jinou položku nelze nahradit českým dodavatelem, ovšem do budoucna se to může změnit, připouští.
Pobočka v obchodním domě Máj by neměla být poslední. „Chceme příští rok otevřít minimálně jednu další restauraci. Nechceme dělat kompromisy a opakovat chyby značek, které rychle otevřely mnoho poboček na špatných místech. My chceme stoprocentní lokalitu – i kdyby to znamenalo, že příští rok neotevřeme nic. Musí to být perfektní místo,“ dodává Levec.