Žaloba tvrdí, že firma svým přístupem napomáhala plánování trestných činů včetně masové střelby a naváděla k sebevraždě ty uživatele, kteří uvažovali, že se svým životem skoncují. OpenAI ve vyjádření k žalobě uvedla, že zavedla ochranná opatření a pravidla, která jsou podle ní v tomto odvětví špičková.
Právní kroky přicházejí v době, kdy Florida vede trestní vyšetřování, zda ChatGPT sehrál nějakou roli u loňské vraždy dvou lidí při hromadné střelbě na Floridské státní univerzitě. Občanskoprávní žaloba se také snaží přičíst Altmanovi osobní zodpovědnost za údajné bezohledné a úmyslné jednání včetně projevu naprostého nezájmu o riziko pro lidské životy způsobené činností jeho firem.
Žaloba vznesla vůči OpenAI řadu obvinění, mimo jiné z klamavých a nekalých obchodních praktik, nedbalosti, porušování zákonů o zodpovědnosti za vadné produkty, podvodného zkreslování skutečností a způsobování veřejné újmy. Ve spisu se odkazuje jak na hromadnou střelbu na Floridské státní univerzitě, tak na vraždu dvou doktorandů z jihofloridské univerzity. Podezřelý se podle žalobců údajně ptal chatbota ChatGPT na způsoby nakládání s lidskými těly, píše BBC.
„Sam Altman a ChatGPT dali v závodě o AI přednost ziskům před bezpečností našich dětí a veřejnou bezpečností, a my to tady na Floridě nebudeme tolerovat. Ponesou za to odpovědnost,“ řekl Uthmeier na pondělní tiskové konferenci.
Společnost OpenAI vznikla v roce 2015 jako nezisková výzkumná laboratoř s cílem vyvinout umělou inteligenci, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. O čtyři roky později vytvořila ziskovou divizi, aby si zajistila financování vysokých nákladů na vývoj AI a svůj další rozvoj.