Malý solár nepotřebuje stavební povolení ani licenci. Je ale dál co zlepšovat

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Obnovitelné zdroje energie do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se díky novele energetického zákona dostaly mezi stavby v takzvaném volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny, a vyřizovat si živnost vzroste z deseti na 50 kW. Ministerstvo životního prostředí žádalo, aby byl limit zvýšen na 100 kW. Tuto připomínku ale ministerstvo průmyslu a obchodu nepřijalo.

Navýšení kapacity podpoří rozvoj

„Navýšení kapacity bude klíčové pro menší firmy i rozvoj komunitní energetiky, protože například na střechách panelových domů už lze takového výkonu dosáhnout. Všem zájemcům proto nyní zmizí obavy z pravidelného reportování, licence a dalších povinností a lze čekat, že i někteří z těch, kdo už soláry mají, je nyní budou chtít rozšiřovat,“ uvedl majitel a zakladatel společnosti Solek Zdeněk Sobotka.

„Je to ale první vlaštovka a pro dlouhodobé řešení je nutné pokračovat v odstraňování administrativních bariér a podpořit i větší instalace,“ dodal Sobotka. Solek už deset let staví solární elektrárny především v Chile, v létě ale firma oznámila zahájení výstavby i v Česku.

Zájem o instalace je obrovský

Novelu vítá také společnost ČEZ, která patří mezi největší dodavatele solárních elektráren v Česku. „Je dobré, že stát činí kroky, které pomohou dále rozvíjet fotovoltaiku. Pro domácnosti i firmy, které si chtějí dlouhodobě pojistit proti nyní vysokým cenám elektřiny, je fotovoltaika velmi praktickým a jednoduše instalovaným zdrojem. Zájem o její instalace je obrovský,“ řekl mluvčí ČEZ Martin Schreier.

Za první pololetí ČEZ instaloval více solárních elektráren pro domácnosti než za celý loňský rok. „Aktuálně do poloviny září bylo zaevidováno zhruba 31.500 žádostí na připojení mikrozdrojů s výkonem do deseti kW, za celý loňský rok to bylo 12 500 žádostí,“ uvedl Schreier.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v pondělí uvedl, že jeho resort eviduje obrovský zájem o dotační program na podporu instalace fotovoltaických elektráren. Původně se podle něj počítalo s alokací čtyř miliard korun, ale vzhledem k velké poptávce ji resort zvýší až na devět miliard korun.