Solární boom zbrzdil. Domácích fotovoltaik přibývá pomaleji, uvádí asociace

Celkový výkon nových fotovoltaických elektráren připojených v prvním pololetí dosáhl 484 megawatt peak.(MWp) Podle Solární asociace, která údaje prezentovala na tiskové konferenci, Česko opět v celoročním vyjádření míří k hranici výkonu jednoho gigawattu, nicméně nejde o rekordní čísla.

„Boom domácích elektráren naráží na svůj střešní limit,“ řekl Jan Krčmář, výkonný ředitel asociace. Na rodinné domy připadlo v pololetí 21 700 instalací s výkonem 224 MWp.

Na druhé straně však podle Krčmáře přibylo firemních a pozemních elektráren, kterých se v průběhu prvního pololetí vybudovalo přibližně 2 160 s celkovým výkonem 255 MWp. Kromě toho bylo instalováno 25 velkých elektráren nad 1 MWp, což je stejný počet, jako za celý loňský rok.

„Pokud to Česko se svými klimatickými závazky myslí vážně, přiblíží nás k jejich naplnění jen velké pozemní projekty. Nestačí však jen odstraňovat legislativní bariéry a zrychlit stavební řízení. V době volatilních cen elektřiny potřebují investoři do takto rozsáhlých projektů aspoň nějaké záruky budoucích výnosů,“ říká Krčmář.

Podle něj by jim pomohly nástroje jako Contract for Difference (CfD), který zajišťuje férovou cenu za dodanou elektřinu jak pro výrobce, tak pro spotřebitele, nebo dlouhodobé smlouvy o prodeji elektřiny (PPA), které fixují cenu dodávanou provozovatelem solární elektrárny konkrétnímu výlučnému odběrateli. Díky první významné české PPA smlouvě ohlášené společnostmi Enery a Benteler bude u jihočeského Dynína vybudována velká FVE o výkonu 37 Mwp.

Roli hraje cena

Důvodů zpomalení instalací nových FVE, zejména těch domácích, je několik. Stojí za nimi změny v dotacích, ale hlavní příčinou je snížení cen energií. Instalační firmy cítí pokles zájmu rezidenčního sektoru. Solární asociace však zdůrazňuje, že cena energií nemá být hlavní motivací pro domácí FVE. Důležité je, jak se budou ceny vyvíjet, kdy fotovoltaika může být v případě jejich nárůstu pojistka do budoucna.

Základním pravidlem zůstává vybrat si kvalitní a stabilní instalační firmu na trhu. Jak upozorňuje asociace, ne všechny pokles cen energií zvládnou. „Ne všechny firmy jsou členy naší asociace. Zvláště ty garážové se nebudou moci starat o zákazníky a některé i zaniknou,“ upozorňuje Krčmář. Objem instalací je stejný, kvalitní instalační firmy se z rodinných domů přesouvají na podnikové instalace. „Pozor, ne všichni to umí,“ upozorňuje šéf asociace.

Téměř 85 procent nových zařízení bylo podle statistik nainstalováno s akumulací energie. Meziročně jde o pokles o šest procentních bodů. Výkon baterií pak klesl o 40 procent na 276 MW.

Nové fotovoltaiky v roce 2024 Typ Průměrná velikost Podíl na nových instalacích Domácí 10,3 kWp 46 % Firemní 118 kWp 53 %

„Akumulaci u nás zatím stále využívají hlavně domácnosti, ale vidíme nárůst počtu úložišť již i ve firemním sektoru a u velkých projektů. Nicméně opravdový nástup větších komerčních baterií začne spíše až od příštího roku, kdy bychom se měli dočkat legislativní úpravy a realizace schválených projektů z Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy či programu OP PIK. To by měly být stovky MWh,“ řekl předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek.

Solární asociace zdůrazňuje, že díky obnovitelným zdrojům jejich součástí jsou i fotovoltaické elektrárny je Česko schopno vyrobit v dnešních dnech až 41 procent energie. V případě FVE to představuje zhruba dva gigawatty.

Solární asociace ve druhém pololetí očekává růst výkonu související s dokončením dalších pozemních fotovoltaik. Několik z nich by mělo být propojeno s velkými bateriovými úložišti poskytujícími služby flexibility, jako je např. připravovaný projekt Energy Nest Decci.

Od srpna by také mělo začít fungovat Elektroenergetické datové centrum, které naplno umožní rozjezd tzv. energetických komunit. Podle Krčmáře by zájem o ni měly mít hlavně obce a města. Instalovaný výkon by se tak podle odhadů asociace měl pohybovat opět kolem jednoho gigawattu.

Nové FVE v roce 2024 podle kraje

Kraj Počet FVE Výkon nových FVE Hlavní město Praha 970 17,6 MWp Středočeský kraj 4 735 73 MWp Plzeňský kraj 1 517 43 MWp Ústecký kraj 1 307 43,1 MWp Liberecký kraj 841 16 MWp Karlovarský kraj 475 9,5 MWp Královéhradecký kraj 1 457 33,6 MWp Pardubický kraj 1 301 26,6 MWp Olomoucký kraj 1 271 32,2 MWp Moravskoslezský kraj 2 291 37,8 MWp Kraj Vysočina 1 343 35,8 MWp Zlínský kraj 1 396 26,6 MWp Jihočeský kraj 2 168 33,8 MWp Jihomoravský kraj 2 784 55,5 MWp

Zdroj: Solární asociace