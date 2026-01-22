Francouzská firma Lactalis stahuje z trhu v několika zemích kojenecké mléko

Autor: ,
  20:26aktualizováno  20:26
Francouzská skupina Lactalis preventivně stahuje z trhu v 18 zemích šarže kojeneckého mléka kvůli nálezu toxinů. Přestože původní zprávy agentury Reuters zahrnovaly i Českou republiku, tuzemská pobočka Lactalis CZ následně agenturu ČTK ubezpečila, že žádný z dotčených produktů na český trh nedodala.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Společnost Lactalis CZ zdůrazňuje, že produkty, na které se toto opatření vztahuje, nebyly a nejsou distribuovány prostřednictvím jejích oficiálních distribučních kanálů na českém trhu,“ uvádí se v prohlášení. Lactalis CZ nadále ve spolupráci se svou mateřskou společností situaci pečlivě sleduje a klade nejvyšší důraz na bezpečnost a ochranu spotřebitelů.

„Společnost Lactalis Nutrition Santé (LNS) dobrovolně stahuje šest šarží kojeneckého mléka značky Picot, které je k dostání v lékárnách a supermarketech, kvůli přítomnosti cereulidu ve složce od dodavatele,“ uvedl podnik. Dodal, že cereulid je látka bakteriálního původu, která může způsobit průjem a zvracení.

Mluvčí Lactalisu Reuters řekl, že firma stahuje šarže kojeneckého mléka v celkem 18 zemích. Kromě Česka mluvčí zmínil dále Austrálii, Chile, Čínu, Kolumbii, Kongo, Ekvádor, Francii, Gruzii, Řecko, Kuvajt, Madagaskar, Mexiko, Monako, Španělsko, Peru, Tchaj-wan a Uzbekistán.

Od začátku roku oznámily stažení kojeneckého mléka kvůli obavám z kontaminace tři velké světové mlékárenské společnosti, kromě Lactalisu i Nestlé a Danone. Francouzské úřady v úterý uvedly, že vyšetřují úmrtí dítěte, které konzumovalo mléko z jedné z šarží stažených firmou Nestlé. Dodaly ale, že v této fázi nebyla prokázána žádná souvislost mezi konzumací mléka a úmrtím dítěte.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.