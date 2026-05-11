Podle Elysejského paláce zahrnují francouzské investice příspěvky firem, nadací a investičních fondů, ale také projekty rozvojových institucí. Celková suma se vztahuje na různé formy investic, včetně přímých investic, majetkových účastí i partnerství.
Největší část peněz podle Macrona podpoří energetickou transformaci, digitální technologie a umělou inteligenci. Investice podpoří také například zemědělství, zdravotnictví, průmysl a bankovní a finanční sektor.
Macron uvedl, že tyto investice vytvoří více než 250 tisíc pracovních míst ve Francii i v Africe. Výsledek označil za konkrétní krok k proměně vztahů mezi Francií a africkými zeměmi.
Podle deníku Le Monde se jednání v Nairobi odehrává na pozadí téměř desetiletí komplikovaných vztahů mezi Francií a částí frankofonní Afriky. Macron se během svých dvou mandátů snažil tyto vztahy předefinovat, ale jeho úsilí opakovaně komplikovala řada krizí, zejména v oblasti Sahelu, píše Le Monde. Po vojenských převratech v Mali, Nigeru a Burkina Fasu mezi lety 2020 a 2023 musely francouzské jednotky tyto země opustit, což otevřelo prostor pro vstup dalších aktérů, zejména Ruska, ale také Číny či Turecka.
Francie tak podle listu přišla o klíčovou část svého tradičního vlivu v bývalých koloniích a zároveň čelila rostoucí kritice od afrických států i veřejnosti. Macron se proto stále více zaměřuje na anglofonní a ekonomicky dynamický východ Afriky, kde historická koloniální zátěž není tak silná. Právě Keňa je v tomto kontextu vnímána jako symbol ekonomicky úspěšné Afriky.
Podle AFP Macron prohlásil, že Afrika potřebuje spíše investice než rozvojovou pomoc, kterou už Evropa nedokáže poskytovat v dostatečném objemu. Jednání v Nairobi, které pokračuje ještě v úterý, se zaměřuje na obchod, mládež a sport.
Macron přerušil program, kritizoval hluk publika
Média si všímají také toho, že francouzský prezident na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.
Vystoupení mladých řečníků a umělců během diskusního bloku věnovaného kultuře a mládeži opakovaně narušoval hluk z publika. Macron proto následně vylezl na pódium a situaci přímo okomentoval.
„Je mi líto, ale není možné mluvit o kultuře, když projevy lidí, kteří sem přišli velmi inspirovaní, doprovází takový hluk. Je to naprostý nedostatek respektu,“ uvedl. Účastníky, kteří chtěli během programu diskutovat mezi sebou, zároveň vyzval, aby využili k tomu určené místnosti, případně prostory úplně opustili.
„Pokud chcete zůstat tady, budeme poslouchat řečníky a hrát podle stejných pravidel,“ dodal.
Jeho zásah program na krátkou dobu přerušil, poté však diskuse pokračovala bez dalších komplikací. Organizátoři uvedli, že část summitu byla zaměřena na zapojení mladých lidí, umělců a inovátorů do debat o budoucnosti vztahů mezi Afrikou a Evropou.
Summit Africa Forward v Nairobi navazuje na předchozí francouzsko-africká setkání. Spojuje politiky, zástupce byznysu i mladé podnikatele z Afriky a Evropy. Letošní ročník se soustředí především na investice, inovace a posílení role mladé generace v ekonomickém rozvoji kontinentu.