Francie zakáže prodej ovoce a zeleniny balené v plastu. Prodejci si stěžují, že je to moc narychlo.

Ministerstvo vydalo seznam 30 druhů ovoce a zeleniny, které od začátku příštího roku nebudou moci být prodávány v plastových obalech. Patří mezi ně například lilek, pórek, kulatá rajčata, jablka, banány a pomeranče.



„V našich každodenních životech používáme nehorázné množství plastů na jedno použití. Zákon o cirkulární ekonomice je namířen na snížení používání plastů a podporu jejich nahrazování jinými materiály nebo opětovně využitelným a recyklovatelným obalem,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo.

Podle jeho odhadů se ve Francii prodává asi 37 procent veškeré zeleniny a ovoce v plastových obalech. Po zavedení nového opatření se přitom v zemi použije asi o miliardu méně kusů jednorázových plastů, uvedl úřad.

Předsedkyně francouzské federace prodejců ovoce Françoise Rochová však řekla, že přechod na kartonové obaly bude v tak krátkém časovém termínu náročný. „Prodávat plodiny bez obalu je také komplikované, jelikož řada zákazníků se ovoce dotýká a lidé nechtějí, aby jim na jejich ovoce sahali další zákazníci,“ řekla.

Nový zákaz je součástí rozsáhlého plánu francouzské vlády na eliminaci plastů. Od roku 2021 jsou v zemi zakázána plastová brčka, kelímky a příbory stejně jako polystyrenové obaly na jídlo.

Nakrájené ovoce a omezené množství jeho choulostivých druhů bude možné i po Novém roce koupit v plastu, i to se však má postupně do roku 2026 změnit. Od poloviny roku 2023 se rozšíří zákaz i na cherry rajčata, zelené fazolky a broskve a do konce roku 2024 na čekanku, chřest, houby, některé saláty, bylinky a třešně. V roce 2026 se pak již bude muset v neplastových obalech prodávat i křehké lesní ovoce.

Francouzská vláda však přijala v boji s plasty ještě další kroky. Veřejná místa budou muset být od roku 2022 vybavena veřejnými pítky, čímž se úřady snaží odradit lidi od nákupu balené vody. Časopisy a noviny nebudou moci být zabaleny v plastových obalech a fastfoodové restaurace nebudou moci nabízet zdarma plastové hračky pro děti. Od roku 2023 budou rovněž ve fastfoodech povoleny jednorázové obaly jen v případě, že si lidé odnesou jídlo s sebou.

18. ledna 2019