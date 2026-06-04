Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Autor: ,
  8:13aktualizováno  8:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s českým miliardářem Radovanem Vítkem. Podle úřadů výrazně překročila rozsah původní zemědělské usedlosti a vznikla v rozporu s místními pravidly. Píší o tom tamní média.
Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence | foto: Robert Zehetmayer / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence
Radovan Vítek
Okolí vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence
Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence
13 fotografií

Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí, česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. ČTK se snaží získat jeho vyjádření.

Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stává pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.

Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl obrovský obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu.

K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk s tím, že náklady na výstavbu se odhadují na šest milionů eur (145 milionů korun).

Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100 000 eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100 000 eur a 250 000 eur. Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.

Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.