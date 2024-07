Používá fašistická hesla a o Mussolinim mluví jako o státníkovi. Italský generál štěpí Patrioty

Ještě před rokem ho znalo jen pár zasvěcených z okruhu italské armády. Všechno se ale změnilo, když generál Roberto Vannacci, tehdy ještě šéf italského Vojenského geografického ústavu, vydal loni v létě vlastním nákladem knihu Il mondo al contrario (ve volném překladu Svět vzhůru nohama), v níž se nevybíravě opírá do homosexuálů, menšin či přistěhovalců.

Poté, co se dílo dostalo v Itálii do širšího povědomí, sice Vannacci přišel o prestižní zaměstnání a byl suspendován z čela armádní jednotky, s ohledem na kariéru toho ale želet nemusí. Raketový vzestup do všeobecného povědomí vyvolal mezi stranami z okraje politického spektra živý zájem o generálovu osobu.