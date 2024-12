Zemřel jaderný expert a první šéf Temelína František Hezoučký

„Přišla zpráva o odchodu Františka Hezoučkého. Našeho kolegy, který byl u toho, když se spouštěly a stavěly obě naše jaderné elektrárny. R.I.P.,“ uvedl ve vzpomínce na síti X generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Hezoučký absolvoval Katedru tepelně energetických zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze, kariéru začal na Slovensku v Jaslovských Bohunicích, kde se z operátora vypracoval až na pozici šéfa oddělení technického rozvoje a provozních režimů a vedoucího energetického spouštění bloku V1. V roce 1979 přešel do tehdy budovaných Dukovan, kde byl hlavním inženýrem při spouštění všech čtyř bloků.

Mezi roky 1987 a 1993 pracoval v rozestavěném Temelíně, kde se podílel na přípravě provozu a spouštění. Následujících šest let strávil ve firmách Westinghouse a Colenco. V roce 1999 nastoupil zpátky do Temelína, kde jako ředitel divize výstavby spustil oba bloky a do roku 2003 byl ředitelem elektrárny.

Poté strávil pět let v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii a krátce působil jako konzultant. Následně začal vyučovat na ZČU v Plzni a ČVUT v Praze. Prezident Miloš Zeman ho v roce 2020 vyznamenal Medailí Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.