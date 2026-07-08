Samotné vedení řetězce odmítlo tuto zprávu jakkoli komentovat. „Nikdy se nevyjadřujeme k fámám a spekulacím,“ uvedla firma pro FT.
Podle listu ale největší britský řetězec supermarketů jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma v těchto zemích zaměstnává kolem 22 000 lidí. V Česku pro ni pracuje přes 10 000 lidí ve 184 prodejnách, což z firmy dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi.
Případný prodej evropských aktivit by představoval zásadní strategický obrat, píše britský deník. Generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy ještě v roce 2023 tvrdil, že tato část podnikání je „nedílnou a úspěšnou součástí skupiny a neodvádí nás příliš od hlavních obchodních aktivit.“
Společnost ale už jednou prodej divize zvažovala. Bylo to před více než deseti lety, kdy bylo potřeba stabilizovat finance skupiny po účetním skandálu, který způsobil propad zisku.
Výnosy z prodeje evropských aktivit by dál posílily schopnost společnosti Tesco snižovat ceny na domácím trhu, uvádí FT. Firma už v Británii investuje do nových prodejen. Snaží se udržet si v zemi dominantní postavení a konkurovat řetězcům Asda a Morrisons.
Celkem podle poslední výroční zprávy provozuje Tesco v Maďarsku, České republice a na Slovensku 561 obchodů. Tato jeho evropská divize vykázala v loňském roce tržby 4,5 miliardy liber (zhruba 128 miliard Kč), ale na upraveném provozním zisku celé skupiny, který činil 3,2 miliardy liber, se podílela pouze 115 miliony liber. Celkové tržby skupiny Tesco dosáhly 66,6 miliardy liber.
Firma značnou část svého podnikání v regionu restrukturalizovala v reakci na rostoucí tlak diskontních řetězců, jako je Aldi a Lidl. Reagovala také na změnu nákupních zvyklostí, která negativně zasáhla její velké prodejny na okrajích měst.
Tesco v Česku provozuje:
Zdroj: Tesco
|Řetězec
|Oznámeno
|Prodejny převzal
|Julius Meinl
|srpen 2005
|Albert
|Carrefour
|září 2005
|Tesco
|Edeka
|listopad 2005
|Tesco
|Delvita
|listopad 2006
|Billa
|Plus Discount
|březen 2008
|Penny Market
|Interspar
|březen 2014
|Albert