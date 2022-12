Bývalý šéf kryptoměnové burzy čelí několika obviněním, souhlasí s vydáním do USA

Zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried se rozhodl, že bude souhlasit se svým vydáním do Spojených států, kde čelí obviněním z podvodu. Uvedli to v pondělí podle agentury Reuters dva jeho právní zástupci. Hrozí mu trest až 115 let vězení.