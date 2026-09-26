„Nikdy neexistovala tak mocná zbraň jako lidé se zlými úmysly, kteří využívají nejnovější nástroje umělé inteligence,“ uvedl Gates. Zároveň však upřesnil, že by bylo poměrně obtížné zasáhnout 100 procent lidí na planetě.
Gates zdůraznil, že vzhledem k možným rizikům je podle něj naprosto nezbytné přijmout ve Washingtonu příslušnou legislativu. Úřady a tvůrci politik se musí shodnout na závazných bezpečnostních opatřeních a na dohledu nad AI. „Nikdo nevěří, že postačí samoregulace,“ domnívá se Gates.
Pro zpomalení vývoje umělé inteligence se v poslední době vyslovují její přední vývojáři, jako jsou společnosti Anthropic a OpenAI (tvůrce ChatGPT). Reagují mimo jiné na samostatné hackerské útoky, které provedl software s umělou inteligencí.