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Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

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  7:38
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Bill Gates (8. ledna 2025)

Bill Gates (8. ledna 2025) | foto: AP

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Bill Gates
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Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá inteligence je bezpochyby natolik mocná, že by mohla vyvolat události, které by si vyžádaly miliardu obětí," odpověděl 70letý Gates stanici NBC na otázku k aktuálním varováním, že tato technologie by mohla vyhladit lidstvo.

„Nikdy neexistovala tak mocná zbraň jako lidé se zlými úmysly, kteří využívají nejnovější nástroje umělé inteligence,“ uvedl Gates. Zároveň však upřesnil, že by bylo poměrně obtížné zasáhnout 100 procent lidí na planetě.

Bill Gates (8. ledna 2025)
Bill Gates (10. června 2026)
Bill Gates
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Gates zdůraznil, že vzhledem k možným rizikům je podle něj naprosto nezbytné přijmout ve Washingtonu příslušnou legislativu. Úřady a tvůrci politik se musí shodnout na závazných bezpečnostních opatřeních a na dohledu nad AI. „Nikdo nevěří, že postačí samoregulace,“ domnívá se Gates.

Pro zpomalení vývoje umělé inteligence se v poslední době vyslovují její přední vývojáři, jako jsou společnosti Anthropic a OpenAI (tvůrce ChatGPT). Reagují mimo jiné na samostatné hackerské útoky, které provedl software s umělou inteligencí.

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